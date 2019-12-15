تشكيل الأهلي - فتحي وأزارو أساسيان أمام الحدود
الأحد، 15 ديسمبر 2019 - 18:41
كتب : حسام نور الدين أحمد الخولي
عاد أحمد فتحي مدافع الأهلي للظهور أساسيا في تشكيل فريقه في الدوري المصري أمام حرس الحدود بعد غيابه عن مواجهة وادي دجلة السابقة.
أحمد فتحي
النادي : الأهلي
ويلعب الأهلي ضد حرس الحدود في الجولة الثامنة للدوري المصري في استاد القاهرة.
ودفع ريني فايلر المدير الفني للأهلي بفتحي أساسيا على حساب محمد هاني.
بينما يشارك أيضا المهاجم المغربي وليد أزارو أساسيا.
وجاء تشكيل الأهلي كاملا كالآتي:
المرمى: محمد الشناوي.
الدفاع: أحمد فتحي – رامي ربيعة – أيمن أشرف – محمود وحيد.
الوسط: عمرو السولية – محمد مجدي "أفشة" – رمضان صبحي – حسين الشحات.
الهجوم: جونيور أجايي – وليد أزارو.
ويجلس على مقاعد بدلاء الأهلي في هذه المباراة كل من:
شريف إكرامي – وليد سليمان – أليو ديانج – مروان محسن – سعد سمير – أحمد الشيخ – محمد هاني.
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