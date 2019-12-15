التشكيل – فودين أساسي مع مانشستر سيتي.. ورباعي هجومي لـ أرسنال

الأحد، 15 ديسمبر 2019 - 17:55

كتب : FilGoal

رحيم - أرسنال - مانشستر سيتي

يعتمد بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي على فيل فودين كأساسي في تشكيل فريقه أمام أرسنال.

قمة نارية منتظرة تجمع بين أرسنال ومانشستر سيتي في الجولة الـ 17 من الدوري الإنجليزي.

وفضل جوارديولا الاعتماد على فودين في وسط الملعب بجانب رودري والكاي جوندوجان، بينما يجلس بيرناردو سيلفا على مقاعد البدلاء.

أخبار متعلقة

ليونبيرج: لا يجب أن يضع أرسنال آماله على لاعبيه الصغار بالفيديو - أرسنال في الصدارة بعودة متأخرة.. ولاتسيو يودع الدوري الأوروبي تقرير: أنشيلوتي ليس ضمن اهتمامات أرسنال أرسنال يعلن إصابة تيرني بخلع في الكتف

ويقود جابريل جيسوس هجوم سيتي مع الثنائي كيفين دي بروين ورحيم ستيرلينج، بينما يجلس رياض محرز على مقاعد البدلاء.

وفيما يلي تشكيل مانشستر سيتي بالكامل أمام أرسنال:

حراسة المرمى: إيدرسون.

الدفاع: ووكر – أوتامندي – فيرناندينيو – ميندي.

الوسط: رودري – جوندوجان – فودين.

الهجوم: دي بروين – جيسوس – ستيرلينج.

على الجانب الآخر يشارك رباعي هجومي لـ أرسنال أمام مانشستر سيتي.

بيير إيميريك أوباميانج مهاجم صريح مع ثنائي الجناح نيكولاس بيبي وجابرييل مارتينيلي.

ميسوت أوزيل صانع ألعاب خلف ثلاثي الهجوم، بينما يلعب الثنائي لوكاس توريرا وماتيو جندوزي.

دافيد لويز يجلس على مقاعد البدلاء، بينما يدافع الثنائي تشامبرز وسوكراتيس.

وفيما يلي تشكيل أرسنال بالكامل:

حراسة المرمى: لينو

الدفاع: مايتلاند نيلز – سوكراتيس – تشامبرز – سياد كولاسينياك

الوسط الدفاعي: توريرا - جندوزي

الوسط الهجومي: بيبي – أوزيل - مارتينيلي

الهجوم: أوباميانج.

اقرأ أيضا:

الأهلي يتحرك لضم مهاجم

كارتيرون يوجه اهتمامه لقطاع الناشئين

تعرف على قائمة الزمالك لمواجهة طلائع الجيش

ليفربول يعلن قائمته لكأس العالم للأندية

في إنجلترا أرسنال مانشستر ستيي

نرشح لكم

أخر الأخبار

تشكيل ريال مدريد – زيدان يضحي بـ كاسيميرو لأجل الكلاسيكو.. وعودة ناتشو أمام فالنسيا 14 دقيقة | أوروبا
كيفين دي بروين يتكفل بهم وحيدا.. سيتي يُعذب أرسنال 27 دقيقة | أوروبا
بالفيديو – بشكتاش يُمنى بهزيمة قاتلة عقب خروج النني 40 دقيقة | المحترفون
سعفان الصغير: الإسماعيلي يمتلك حراس متميزين.. ونرغب في أداء يليق بنا أمام الأهلي 48 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر مورينيو: جازانيجا ذكرني بوالدي.. وتراوري "القطار" أرهقني ساعة | الدوري الإنجليزي
الهاني سليمان يلعب دور البطولة وينصر سموحة على أسوان 2 ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 صور أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح بعد هدفه الرائع في دوري الأبطال 2 مصدر في الأهلي يوضح لـ في الجول حقيقة المفاوضات مع "الرباعي الخارق" 3 حوار في الجول – بلال: مصطفى محمد؟ رأيي واضح ولن أغيره.. ورأيت عبد اللطيف في لقاء الـ 6-1 فقط 4 المتأهلون لدور الـ16 من دوري الأبطال وموعد القرعة.. حدث تاريخي لأول مرة

قد ينال إعجابك