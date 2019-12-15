التشكيل – فودين أساسي مع مانشستر سيتي.. ورباعي هجومي لـ أرسنال

يعتمد بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي على فيل فودين كأساسي في تشكيل فريقه أمام أرسنال.

قمة نارية منتظرة تجمع بين أرسنال ومانشستر سيتي في الجولة الـ 17 من الدوري الإنجليزي.

وفضل جوارديولا الاعتماد على فودين في وسط الملعب بجانب رودري والكاي جوندوجان، بينما يجلس بيرناردو سيلفا على مقاعد البدلاء.

ويقود جابريل جيسوس هجوم سيتي مع الثنائي كيفين دي بروين ورحيم ستيرلينج، بينما يجلس رياض محرز على مقاعد البدلاء.

وفيما يلي تشكيل مانشستر سيتي بالكامل أمام أرسنال:

حراسة المرمى: إيدرسون.

الدفاع: ووكر – أوتامندي – فيرناندينيو – ميندي.

الوسط: رودري – جوندوجان – فودين.

الهجوم: دي بروين – جيسوس – ستيرلينج.

على الجانب الآخر يشارك رباعي هجومي لـ أرسنال أمام مانشستر سيتي.

بيير إيميريك أوباميانج مهاجم صريح مع ثنائي الجناح نيكولاس بيبي وجابرييل مارتينيلي.

ميسوت أوزيل صانع ألعاب خلف ثلاثي الهجوم، بينما يلعب الثنائي لوكاس توريرا وماتيو جندوزي.

دافيد لويز يجلس على مقاعد البدلاء، بينما يدافع الثنائي تشامبرز وسوكراتيس.

وفيما يلي تشكيل أرسنال بالكامل:

حراسة المرمى: لينو

الدفاع: مايتلاند نيلز – سوكراتيس – تشامبرز – سياد كولاسينياك

الوسط الدفاعي: توريرا - جندوزي

الوسط الهجومي: بيبي – أوزيل - مارتينيلي

الهجوم: أوباميانج.

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