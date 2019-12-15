في الدرجة الثانية - التعادل يحكم دربي بني سويف.. والبنك الأهلي يفرط في فرصة الصدارة

انتهى الدربي بين بني سويف وتليفونات بني سويف على التعادل 0-0، ضمن منافسات الجولة التاسعة لدوري الدرجة الثانية عن مجموعة الصعيد.

المباراة شهدت عدة فرص خطيرة للتسجيل، لكنها انتهت على عدم اهتزاز شباك أي من الطرفين.

ليرفع بني سويف رصيده إلى 20 نقطة في صدارة المجموعة، ويرفع تليفونات بني سويف رصيده إلى 15 نقطة في المركز الخامس.

وفي دربي آخر، فاز سوهاج على مضيفه طهطا بهدف دون رد من توقيع محمد عبد السميع، ليرفع سوهاج رصيده إلى 11 نقطة في المركز السادس، ويتجمد رصيد طهطا عند 4 نقاط في المركز 12 –الأخير-.

كما فشل البنك الأهلي في القفز إلى الصدارة، بهزيمته على أرضه أمام المنيا بهدفين دون رد، سجلهما برسوم محروس في الدقيقة 11 من ركلة جزاء، ومحمد سمارة في الدقيقة 49.

ليتجمد رصيد البنك الأهلي عند 18 نقطة في المركز الثاني، ويرفع المنيا رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثامن.

كما تعادل شبان قنا أمام الألومنيوم 0-0، ليرتفع رصيد شبان قنا إلى 17 نقطة في المركز الثالث، ويرفع الألومنيوم رصيده إلى 16 نقطة في المركز الرابع.

وتفوق الفيوم على بترول أسيوط بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

تقدّم أدهم حسن للفيوم، ثم تعادل إيهاب فؤاد للبترول من ركلة جزاء.

فيما أعاد عمرو الفيومي فريق الفيوم للمقدمة، قبل أن يضيف كريم سيد الثالث من ركلة جزاء وسط اعتراضات من لاعبي بترول أسيوط على أداء التحكيم.

ليرفع الفيوم رصيده إلى 10 نقاط في المركز التاسع، ويتجمد رصيد بترول أسيوط عند 11 نقطة في المركز السابع.

وتُختتم الجولة غدا الإثنين بمباراة واحدة بين ديروط والإعلاميين.

اقرأ أيضا:

الأهلي يتحرك لضم مهاجم

كارتيرون يوجه اهتمامه لقطاع الناشئين

تعرف على قائمة الزمالك لمواجهة طلائع الجيش

ليفربول يعلن قائمته لكأس العالم للأندية