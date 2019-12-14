أمير توفيق عن "رغبة الأهلي في استعادة حجازي": نناقش الصفقات سرا لنعلن في الوقت المناسب

"لا نتحدث عن أسماء اللاعبين الذي يرغب الجهاز الفني في ضمهم للأهلي على الملأ.. هذه الأمور تدار في الغرف المغلقة".. هكذا رد أمير توفيق مدير التسويق في الأهلي على التقارير التي تربط العديد من اللاعبين بالانتقال إلى القلعة الحمراء في يناير المقبل.

أحمد حجازي النادي : وست بروميتش الأهلي

وقال أمير توفيق عبر قناة أون سبورت: "حتى الآن لا يوجد أي حديث في النادي عن التعاقد مع مهاجم جديد".

وأضاف "قد يكون الجهاز الفني بقيادة ريني فايلر حدد الاسم الذي يريد ضمه، ولكن لم يصلني كمدير تسويق أي اسم للتفاوض بشأنه والتعاقد معه في يناير".

وأكد أمير توفيق "يتبقى لنا صفقة واحدة في يناير بعد التعاقد مع محمود كهربا وحتى الآن لم نحسم من سيكون لاعبنا الجديد".

وبسؤاله عن رغبة الأهلي في التعاقد مع أحمد حجازي مدافع منتخب مصر ووست بروميتش ألبيون الإنجليزي رد قائلا: "سواء حجازي أو أي اسم آخر نرغب في ضمه لن نتحدث عنه إلا في الغرف المغلقة مع الإدارة والجهاز الفني لتسير الأمور بشكل جيد، ومن ثم نعلن عن الصفقة الجديدة".

وعن الأقرب للخروج معارا من الأهلي أتم تصريحاته "تلقينا عروضا من كل أندية الدوري لاستعارة بعض اللاعبين في يناير والجهاز الفني يحسم هذه الأمور".

ولعب حجازي مع الأهلي خلال موسمي 2015/2016 و2016/2017 قبل أن يرحل لصفوف وست بروميتش ألبيون الإنجليزي.

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