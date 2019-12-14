قائمة الأهلي - غياب عاشور ومعلول أمام حرس الحدود

استبعد ريني فايلر المدير الفني للأهلي حسام عاشور قائد الفريق الأحمر من قائمة مباراة حرس الحدود.

ويلعب الأهلي ضد حرس الحدود في الجولة الثامنة من الدوري المصري مساء غدا الأحد، وتقام المباراة في استاد القاهرة.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري برصيد 15 نقطة من 5 انتصارات حققها الفريق الأحمر في كل المباريات التي لعبها حتى الآن.

وغاب حسام عاشور عن المران المسائي لـ الأهلي يوم السبت، قبل أن يغيب عن قائمة الفريق أمام حرس الحدود، بينما اشتكى ياسر إبراهيم من آلام عضلية ولم يستكمل المران الجماعي للمارد الأحمر.

بينما لم يتواجد العائد مؤخرا من الإصابة، علي معلول في قائمة الفريق.

واستبعد فايلر كل من صالح جمعة وجيرالدو وصلاح محسن وحسين السيد لأسباب فنية.

بينما يغيب كل من محمد محمود وحمدي فتحي ومحمود متولي وكريم وليد وياسر إبراهيم للإصابة.

وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة الحدود كالآتي:

المرمى: شريف إكرامي - محمد الشناوي - علي لطفي.

الدفاع: محمد هاني - أحمد فتحي - سعد سمير - أيمن أشرف - رامي ربيعة - محمود وحيد.

الوسط: عمرو السولية - آليو ديانج – محمد مجدي "أفشة" - وليد سليمان.

الهجوم: حسين الشحات - رمضان صبحي – جونيور أجايي - أحمد الشيخ – وليد أزارو - مروان محسن.

ويحتل الأهلي المركز الثاني على سلم ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة من 5 مباريات، بينما يحتل حرس الحدود المركز السابع بـ 10 نقاط من 7 مباريات.

ويمكنك اختيار تشكيل الأهلي أمام الحدود من هنا

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