أمير توفيق: فايلر لم يوافق على ضم كهربا؟ لا نلتفت لمن يتحدث بلسان الأهلي

رد أمير توفيق مدير التسويق في النادي الأهلي على الأقاويل التي أشارت إلى عدم رغبة ريني فايلر المدير الفني للفريق في التعاقد مع محمود عبد المنعم "كهربا".

محمود كهربا النادي : الأهلي الأهلي

وقال أمير توفيق عبر قناة أون سبورت: "على الصعيد الإعلامي والصحفي والجماهير كان هناك اهتمام كبير بـ كهربا قبل الإعلان عن انضمامه للأهلي بفترة طويلة".

وأضاف "الاهتمام الكبير بـ كهربا جعل البعض يتحدث على لسان الأهلي، ولكننا في القلعة الحمراء لا نلتفت لم يتحدث باسم النادي".

وأضاف "كهربا صفقة قوية وستكون إضافة مميزة للنادي الأهلي".

وعن التأخر في إعلان الصفقة قال في نهاية حديثه "أتممنا التعاقد مع كهربا يوم الأربعاء والاتفاق بيننا أن يوم الجمعة صباحا سيكون موعد الإعلان عنها".

وأعلن الأهلي أمس الجمعة، التعاقد مع كهربا لمدة 4 مواسم ونصف بعد رحيله عن نادي ديسبورتيفو أفيش البرتغالي.

وظهر كهربا لأول مرة في ملعب مختار التتش في مقر الأهلي في الجزيرة اليوم السبت لأداء تدريبات منفردة استعدادا لخوض التدريبات الجماعية مع الفريق بعد عدة أيام.

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