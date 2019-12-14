يقترب أحمد سيد "زيزو" جناح الزمالك من الغياب عن مواجهة فريقه أمام طلائع الجيش.

الزمالك يواجه طلائع الجيش يوم الإثنين في السابعة والنصف مساءً في الجولة الثامنة من الدوري المصري.

زيزو اشتكى من شد عضلي في الخلفية في لقاء فريقه أمام بيراميدز، قبل أن يغادر بين شوطي المباراة.

وعلم FilGoal.com باقتراب زيزو بشدة من الغياب أمام طلائع الجيش بقرار من باتريس كارتيرون.

الفرنسي كارتيرون مدرب الزمالك يُفضل إعطاء زيزو الوقت الكافي لاستكمال برنامجه التأهيلي والبدني والتعافي بشكل كامل، قبل العودة من جديد للمشاركة مع الفريق.

قرار كارتيرون يأتي لتفادي أي تجدد للإصابة وخصوصا أنها إصابة شد في العضلة الخلفية، حسبما علم FilGoal.com.

وشارك زيزو في 6 مباريات محلية مع الزمالك هذا الموسم، ونجح في تسجيل هدفين وصناعة 3 أهداف.

ويحتل الزمالك المركز الرابع على سلم ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة من 6 مباريات، بينما طلائع الجيش في المركز الـ 16 برصيد 4 نقاط من 6 مباريات.

ويمكنك اختيار تشكيل الزمالك أمام الجيش من هنا

طالع أيضا

ليستر يتعثر في مطاردته لـ ليفربول

برشلونة يسقط في فخ التفكير في ريال مدريد

بايرن ميونيخ 6-1

تعرف على قائمة الأهلي أمام حرس الحدود

شاهد - ملخص تألق صلاح أمام واتفورد