بالفيديو - الظهور الأول لـ كهربا في ملعب التتش

ظهر محمود عبد المنعم "كهربا" المنضم حديثا للأهلي لأول مرة في النادي الأحمر اليوم السبت.

محمود كهربا النادي : الأهلي الأهلي

وأعلن الأهلي أمس الجمعة، التعاقد رسميا مع كهربا لمدة 4 مواسم ونصف بعد رحيله عن ديسبورتيفو أفيش البرتغالي.

وأدى كهربا تدريبات تأهيلية منفردا في ملعب مختار التتش بمقر النادي الأهلي في الجزيرة.

ومن المنتظر أن يؤدي كهربا تدريبات فردية لمدة 6 أيام قبل أن يبدأ التدريبات الجماعية مع الفريق وفقا لما قاله سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي.

وبذلك يكون كهربا أولى صفقات الأهلي الشتوية ويبدأ مشاركته مع الفريق الأحمر مطلع عام 2020 المقبل.

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