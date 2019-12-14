بالفيديو - بيليجريني لن يرحل اليوم.. وست هام يفوز على ساوثامبتون

بيليجريني لن يرحل اليوم، لأن وست هام يونايتد حقق الفوز في الدوري الإنجليزي.

وبعد فترة من النتائج المتراجعة في الدوري نجح وست هام في الفوز على ساوثامبتون بهدف دون رد في الجولة الـ17 من البريميرليج.

الفوز هو الأول لفريق وست هام منذ الانتصار على تشيلسي في الجولة الـ15، وبعد الخسارة أمام كل من ولفرهامبتون وأرسنال.

ووصل وست هام إلى النقطة 19 في المركز الـ15 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما توقف رصيد ساوثامبتون عند النقطة 15 في المركز الـ18.

هدف المباراة الوحيد جاء في الدقيقة 37 بقدم المهاجم سابستيان هالير بعد عدة تمريرات رائعة بين لاعبي وست هام.

وبذلك يكون فريق وست هام حقق الفوز الخامس له في الدوري الإنجليزي هذا الموسم مقابل 4 تعادلات و8 هزائم.

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