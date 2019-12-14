برشلونة يدفع ثمن التفكير في الكلاسيكو.. ريال سوسيداد يفرض التعادل

لا يبدو أن تفكير لاعبي برشلونة كان في مباراة اليوم أمام ريال سوسيداد بل في الكلاسيكو المقرر يوم الأربعاء المقبل أمام ريال مدريد، فانتهى الأمر بفقدان نقطتين.

منذ الخسارة أمام ليفانتي فاز برشلونة في 4 مباريات تجاور فيها مع ريال مدريد في الصدارة.

برشلونة انفرد بالصدارة مؤقتا برصيد 35 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن ريال مدريد الذي يلتقي مع فالنسيا غدا.

فيما رفع ريال سوسيداد رصيده إلى 28 نقطة في المركز الرابع وبات مركزه مهددا من خيتافي وأتليتك بلباو وأتليتكو مدريد وفالنسيا.

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دخل البلاوجرانا بتشكيل مكون من

سيرجي روبرتو على اليمين وجوردي ألبا على اليسار وفي الدفاع كل من جيرار بيكبيه وكليمون لونجليه ومن خلفهم في حراسة المرمى تير شتيجن.

في خط الوسط تواجد إيفان راكيتيتش وسيرخيو بوسكيتس وفيرينكي دي يونج، والثلاثي الهجومي ميسي وسواريز وجريزمان.

The starting 1️⃣1️⃣ for #RealSociedadBarça! — FC Barcelona (@FCBarcelona) December 14, 2019

وصف المباراة

في الدقيقة العاشرة احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح أصحاب الأرض في بعد جذب مهاجم سوسيداد، انبرى لها ميكيل أويارزابال وسددها بنجاح في شباك تير شتيجن.

رد برشلونة جاء سريعا بتسديدة قوية من الأوروجوياني لويس سواريز بتسديدة تصدى لها الحارس أليكس روميرو ولم يلحق بها ليونيل ميسي لمتابعتها.

سيطر لاعبو برشلونة على مجريات النصف الأول من الشوط الأول لكن دون أي فرصة أخرى، وهدد مارتن أوديجارد مرمى البلاوجرانا لكن تسديدته مرت بجوار القائم في الدقيقة 24.

وكاد السويدي ألكسندر إيزاك أن يسجل هدف التقدم لولا تألق جيرار بيكيه في الزود عن مرماه في الدقيقة 32.

وبعد 6 دقائق استغل الفرنسي أنتوان جريزمان ثغرة في دفاع سوسيداد وسجل هدف التعادل من بينية لويس سواريز، واضعا الكرة من فوق رأس الحارس "لوب".

الشوط الأول انتهى بالتعادل وبعد دقيقتين من بداية الـ 45 دقيقة الثانية، من لعبة ثلاثية مرر ميسي عرضية أرضية أودعها سواريز في الشباك في الدقيقة 47.

تغييرات ايمانول الجواسيل المدير الفني لسوسيداد الهجومية بنزول عدنان يانوزاي وويليان جوزيه أسفرت عن التعادل في الدقيقة 62 عن طريق إيزاك الذي استغل كرة لم يمسك بها تير شتيجن وأسكنها الشباك.

حاول برشلونة الرد لكن التغييرات لم تضف أي جديد، إذ تواصل ضغط أصحاب الأرض الهجومي برعونة ودون إيجاد طريق الشباك.

وطالب لاعبو البلاوجرانا في الدقائق القاتلة ركلة جزاء لكن الحكم رفض احتسابها ليتقاسم الفريقين نقطة المباراة.

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