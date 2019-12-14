هاتريك كوتينيو يعيد لـ بايرن عافيته بسداسية.. ورباعية من دورتموند

استعاد بايرن ميونيخ عافيته في الدوري الألماني من جديد بعدما سقط الجولة الماضية، لينتصر في هذه الجولة بسداسية.

الفريق البافاري ضرب شباك ضيفه فيردير بريمن بستة أهداف لهدف في الجولة 15 من البوندسليجا.

نصف دستة أهداف كان نصيب البرازيلي فيليبي كوتينيو منها النصف بـ هاتريك، فيما سجل روبرت ليفاندوفسكي ثنائية وأحرز توماس مولر هدفا.

الأهداف جاءت في الدقائق 45 و49 و63 و72 و75 و78.

وحقق كوتينيو أول هاتريك في مسيرته مع العملاق الألماني، والرابع إجمالا في مسيرته مع الأندية والمنتخبات.

ولاعب ليفربول السابق لم يكتف بتسجيل ثلاثية وإنما صنع هدفين كذلك لكل من ليفاندوفسكي وتوماس مولر.

الفوز رفع رصيد بايرن إلى 27 نقطة في المركز الرابع، بينما توقف رصيد بريمن عند 14 نقطة في المركز الـ15.

وفي نفس الجولة حقق بروسيا دورتموند انتصاره الثالث على التوالي في المسابقة المحلية بعدما تخطى ماينتس برباعية بيضاء.

رباعية أسود الفيستفالين تناوب على تسجيلها ماركو رويس وجادون سانشو وثورجان هازارد ونيكو شولز.

الشوط الأول شهد تسجيل هدفا وحيدا مع الدقيقة 32 عن طريق رويس، قبل أن تتابع ثلاثة أهداف في الشوط الثاني في الدقائق 66 و69 و84.

دورتموند رفع رصيده للنقطة 29 محتلا المركز الثالث في الترتيب بفارق نقطة عن لايبزج الثاني وبروسيا مونشنجلادباخ المتصدر بنقطتين، مع تبقي مباراة للأخيرين.

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