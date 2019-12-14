ليستر يتعثر لأول مرة منذ 9 مباريات.. وبورنموث يصعق تشيلسي

فشل ليستر سيتي في تحقيق الفوز العاشر على التوالي في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وتعثر لأول مرة منذ 5 أكتوبر الماضي بالتعادل مع نورويتش سيتي.

ليستر منافس ليفربول على المقدمة هذا الموسم تعادل 1-1 مع نورويتش في الجولة الـ17 للدوري الإنجليزي.

تقدم تيمو بوكي لنورويتش في الدقيقة 26، قبل أن يتعادل ليستر بهدف سجله تيم كرول حارس نورويتش بالخطأ في مرماه.

ووصل ليستر إلى النقطة 39 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق 10 نقاط مع ليفربول المتصدر.

وبفارق 7 نقاط عن مانشستر سيتي الثالث والذي يتبقى له مباراة ضد أرسنال.

بينما رفع نورويتش إلى النقطة 12 في المركز الـ19 وقبل الأخير.

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بورنموث يصعق تشيلسي

الهزيمة الرابعة في أخر 5 مباريات في الدوري. تشيلسي يواصل السقوط ويخسر على ملعبه أمام بورنموث.

بورنموث صعق تشيلسي على ملعبه ووسط جماهيره في ملعب ستامفورد بريدج في الجولة ذاتها.

ليتلقى بذلك تشيلسي هزيمته الثانية على التوالي في الدوري بعدما خسر المباراة السابقة ضد إيفرتون.

وأيضا هي الهزيمة الرابعة في أخر 5 مباريات في الدوري، بعد الخسارة أمام كل من مانشستر سيتي ووست هام وإيفرتون واليوم ضد بورنموث.

وتجمد رصيد تشيلسي عند النقطة 29 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

بينما ارتفع رصيد بورنموث إلى النقطة 19 في المركز الرابع عشر.

وعاد المدافع الألماني أنطونيو روديجير للمشاركة مع تشيلسي بعد فترة من الغياب عن الملاعب للإصابة.

واستمرت المباراة في مستوى متوسط قبل أن تشتعل في الدقائق الأخيرة.

وجاءت لحظة الهدف في الدقيقة 84 الذي جاء بطريقة رائعة من اللاعب دان جوسلينج بعد ركلة ركنية.

وأوقف الحكم المباراة للتأكد من صحة هدف بورنموث وعدم وجود جوسلينج في موقف تسلل، ليشير بعدها إلى احتساب الهدف.

وحاول تشيلسي في الدقائق القليلة المتبقية أن يسجل التعادل لكن لم ينجح في ذلك.

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في مباراة أخرى حقق بيرنلي أول فوز له بعد خسارة في المواجهات الثلاثة الماضية على حساب نيوكاسل بهدف دون رد.

الهدف جاء عن طريق اللاعب كريس وود في الدقيقة 58.

الفوز رفع رصيد بيرنلي إلى النقطة 21 في المركز الـ12، وتوقف رصيد نيوكاسل عند النقطة 22 في المركز الـ11.

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