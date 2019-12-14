بالفيديو - لعنة الثواني الأخيرة في الظهور الأول تطارد جاتوزو.. نابولي يسقط أمام بارما

لا تزال لعنة الثواني الأخيرة تطارد جينارو جاتوزو في الظهور الأول له في الدوري الإيطالي، إذا سقط في أول اختبار مع نابولي بنتيجة 2-1 أمام بارما في الجولة الـ 16.

جاتوزو تولى تدريب نابولي خلفا لكارلو أنشيلوتي لكنه فشل في سحب الفريق من النتائج السلبية محليا وتراجع للمركز الثامن في جدول الترتيب.

في أول ظهور لجاتوزو فنيا مع ميلان تعادل في الثواني الأخيرة مع بينيفنتو الصاعد حديثا وأهدى الفريق أول نقطة في تاريخه بالدوري الإيطالي بهدف سجله الحارس ألبرتو بيرنيولي في الدقيقة 95.

والآن بعد عامين تقريبا يسقط بفضل هدف الإيفواري جيرفينيو في الدقيقة الرابعة من الوقت البديل على ملعب سان باولو.

تراجع نابولي في جدول الترتيب متكبدا الخسارة الخامسة هذا الموسم برصيد 21 نقطة ومهددا بالتراجع أكثر في المركز الثامن مقابل 24 نقطة لبارما الذي ارتقى للمركز السابع.

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نابولي عاد لخطة 4-3-3 التي انتهجها الفريق مع ساري بعدما تحول تحت قيادة أنشيلوتي إلى 4-4-2.

أليكس ميريت في حراسة المرمى، وأمامه في قلب الدفاع كوستاس مانولاس وكاليدو كوليبالي، وعلى الأطراف دي لورينزو وماريو روي.

في خط الوسط زيلينسكي وآلان وفابيان رويز، وأمامهم ثلاثي هجومي لورينزو إينسيني وأركاديوش ميليك وخوزيه كاييخون.

بداية المباراة تأجلت لمدة 30 دقيقة بسبب سقوط قطع من سقف الملعب على العشب من أجل التحقق من عدم حدوث مشاكل أثناء بداية اللقاء.

وكان هناك شكوك حول إقامة المباراة أو تأجيلها أو منع الجماهير من حضور المباراة حفاظا على السلامة العامة.

Si gioca, nessuno si è fatto male, ma questa porcheria la sistemiamo?? pic.twitter.com/fVwFpQXJIT — Marco Azzi (@marcoazzi66) December 14, 2019

في الدقيقة الرابعة من بداية اللقاء استفاد أحد أفضل مواهب الموسم في إيطاليا، ديان كولوسيفسكي من سقوط السنغالي كاليدو كوليبالي مرتين، الأولى أثناء تشتيت الكرة والثانية أثناء محاولة اللحاق به وسجل الهدف الأول.

دقيقة واحدة وخرج السنغالي من أرضية الملعب وحل بدلا منه الشاب سيباستيانو لابوتورو.

الشوط الأول انتهى بتقدم بارما، وفي الشوط الثاني بعد دقيقة من مشاركة دريس ميرتينز بدلا من آلان، صنع البلجيكي هدف التعادل للمهاجم البولندي الذي أودع الكرة برأسه في الشباك في الدقيقة 64.

وفي الوقت الذي سعى فيه نابولي للضغط الهجومي ومحاولة تسجيل هدف الفوز، صعقهم لاعبو بارما بهدف ثان.

مرتدة سريعة تفوق فيها كولوسيفسكي على دفاع نابولي بلعبة ثنائية مع الإيفواري جيرفينو الذي حصل على عرضية وجد بها نفسه منفردا بالحارس ووضعها في الشباك في الأنفاس الأخيرة من اللقاء.

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