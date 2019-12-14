كلوب: الرياح ساعدتنا أمام واتفورد

السبت، 14 ديسمبر 2019 - 21:25

كتب : FilGoal

كلوب

قال يورجن كلوب أن الرياح ساعدت ليفربول في الفوز على واتفورد مستشهدا بلقطة إهدار إسماعيلا سار.

الريدز وسعوا الفارق في صدارة الدوري الإنجليزي إلى 10 نقاط مع ليستر بفضل ثنائية محمد صلاح في شباك الدبابير (طالع التفاصيل).

كلوب قال عقب نهاية اللقاء: "لقد قلت سابقا ما يزيد عن 500 مرة في ديسمبر ويناير نحتاج إظهار المرونة وقد فعلنا ذلك أمام واتفورد".

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وتابع "سنحت لنا الفرص وسجلنا، وسنحت لهم الفرص ولم يسجلوا".

وعن تأثير الرياح في المباراة "أهدروا فرصة أو إثنين، وأنا متأكد وأستطيع قول إن الرياح ساعدتنا من وقت للآخر".

وأضاف عن لقطة السنغالي "أنا متأكد أن إسماعيلا سار كان قريبا من تسجيل الفرصة التي مرت من تحت أقدامه".

وأكمل عن أداء الريدز "علينا دائما أن نقاتل وهذا سبب الفوز، هناك أداء رائع للغاية وسجلنا أهدافا حاسمة".

وأتم "عليك التسجيل من فرص مختلفة، منذ 5 أيام سجلنا من كرات ثابتة، اليوم سجلنا من المرتدات، هذا مهم في مباراة استحوذنا فيها كثيرا".

ويستعد الريدز للسفر إلى قطر من أجل المنافسة على لقب كأس العالم للأندية إذ ينتظر الفائز من مونتيري المكسيكي والسد القطري.

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