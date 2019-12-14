حكم من موريشيوس للقاء الزمالك وزيسكو.. لا يعرف اللون الأحمر

أسندت لجنة الحكام في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) مسؤولية إدارة لقاء زيسكو يونايتد الزامبي أمام الزمالك للحكم أحمد امتياز هيرال من موريشيوس.

الزمالك يحل ضيفا على زيكو في 28 ديسمبر من العام الجاري في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

ويدير الحكم المنتمي لدولة موريشيوس هيرال لقاء زيسكو والزمالك ويعاونه جيمس فريدريك وجيان مارك، مع تواجد باتريك ميلازار كحكم رابع.

الحكم الدولي منذ عام 2016 لم يدر أي مباراة سابقة لـ الزمالك، نفس الحال مع زيسكو الزامبي.

وظهر هيرال في بطولة أمم إفريقيا 2019 التي أقيمت في مصر.

لقاء مثير جميع بين منتخب كينيا ونظيره تنزانيا وانتهى 3-2 بصافرة هيرال.

مواجهة كينيا وتنزانيا جاءت ضمن مباريات الجولة الثانية وكانت أولى المباريات الممتعة في البطولة. (طالع التفاصيل)

خسارة تنزانيا جعلت الأخير يصبح أول المودعين لبطولة أمم إفريقيا.

وأدار هيرال مباراتين في بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم. المباراة الأولى كانت في التصفيات بين كامبالا سيتي وبيترو أتليتكو الأنجولي في إياب المرحلة الأخيرة قبل دور المجموعات.

وانتهى لقاء كامبالا سيتي وبيترو أتليتكو بالتعادل الإيجابي 1-1 ليتأهل الفريق الأنجولي بفضل التعادل على ملعبه 0-0 في الذهاب.

اللقاء الثاني للحكم الدولي في بطولة إفريقيا هذا الموسم كان بين شبيبة القبائل وفيتا كلوب في دور المجموعات وانتهى لصالح الفريق الجزائري بهدف مقابل لا شيء.

video:1

وفي 31 مباراة أدارها هيرال احتسب 5 ركلات جزاء بواقع 3 لأصحاب الأرض وركلتين للضيف.

ولم يخرج الحكم أي بطاقة حمراء مباشرة طوال مسيرته التحكيمية. لا يعرف اللون الأحمر في البطاقات على الإطلاق، فلم يطرد أي لاعب، سواء بشكل مباشر أو بطاقتين صفراوتين.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في المجموعة الأولى في دوري الأبطال بعدما حصد 3 نقاط من مباراتين، بينما زيسكو في المركز الثالث بنقطة واحدة.

ويمكنك اختيار تشكيل الزمالك أمام زيسكو من هنا

طالع أيضا

ليستر يتعثر في مطاردته لـ ليفربول

برشلونة يسقط في فخ التفكير في ريال مدريد

بايرن ميونيخ 6-1

تعرف على قائمة الأهلي أمام حرس الحدود

شاهد - ملخص تألق صلاح أمام واتفورد