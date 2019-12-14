عمرو زكي: مصطفى محمد يواجه تحديات كثيرة.. وجماهير الأهلي تحبه

السبت، 14 ديسمبر 2019 - 19:51

كتب : FilGoal

عمرو زكي - مصطفى محمد

وجه عمرو زكي نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق نصيحته لمصطفى محمد مهاجم الفريق الأبيض.

مصطفى محمد

النادي : الزمالك

الزمالك

وقال عمرو زكي عبر قناة تايم سبورتس: "مصطفى محمد تخطى مرحلة أنه مشروع هجوم منتخب مصر المقبل، وأصبح الآن هو نجم الهجوم الحالي في الزمالك والكرة المصرية".

وأضاف "مصطفى محمد هو واجهة فريق الزمالك والجهد الذي يبذله جميع اللاعبين هو من يحوله إلى أهداف في شباك المنافسين".

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وتابع "مهاجم الزمالك الشاب يواجه في الوقت الحالي تحديات وليست ضغوطات، هو يلعب براحة ويقدم مستوى مميز ولكنه يجب أن يثبت أنه على قدر التحدي وثقة الجماهير فيه".

وأكمل "الجميع شاهد جماهير الأهلي وهي تدعم مصطفى محمد في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة لما قدمه من مستوى رائع وقتال في الملعب وساهم في التتويج بالبطولة".

واستمر في حديثه "الأمر ذاته حدث مع رمضان صبحي الذي نال الدعم من جماهير الزمالك في البطولة كونه قائد مميز للمنتخب يقدم مستوى رائع وقتال في جميع المباريات، وأنا بشكل شخصي أتمنى له التوفيق مع المنتخب".

وأتم تصريحاته "الثنائي مصطفى محمد ورمضان صبحي مستقبل الكرة المصرية والمنتخب ويجب على الجميع دعمه دون النظر إلى أي انتماء".

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