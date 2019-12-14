استعان فريق مالية كفر الزيات بأحد الشيوخ من أجل "فك النحس"، حسبما تحدث أيمن مجدي المدير الفني للفريق.

وقال مدرب مالية كفر الزيات: "استعنا منذ فترة بأحد الشيوخ من أجل فك النحس ولم نكن نعلم بوجود أي سحر داخل الملعب".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "الشيخ وجد سحرا داخل الملعب. لا نعمل من المستفيد مما يحدث".

وتابع "تقدمنا بهدفين أمام بلدية المحلة وأهدرنا ركلة جزاء وبعد ذلك خسرنا بثلاثية. خسرنا أمام فاركو بهدفين رغم أننا كنا الأقرب للتعادل".

وأكمل حديثه قائلا: "نلعب بشكل مميز ورغم ذلك نخسر وهو ما جعلنا نتشتت بالتفكير في أمور أخرى".

وزعم "اكتشفنا سحر في الطريق المؤدي من غرفة الملابس للملعب، واليوم السبت قرأ الشيخ القرآن داخل غرفة الملابس وملعب الفريق".

واستكمل "لا أعلم من المستفيد من هذا الأمر. نحن لا نملك إمكانيات كبيرة لتعطيلنا بتلك الأساليب".

وأتم "نأمل بتحسين الوضع ولدينا عناصر مميزة من اللاعبين".

ويقبع فريق مالية كفر الزيات في المركز الأخير في مجموعة بحري في دوري الدرجة الثانية في مصر.

ولم يحقق الفريق أي انتصار منذ بداية الموسم واكتفى بحصد 3 نقاط من 3 تعادلات و5 هزائم.

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