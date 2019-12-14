سولدادو: أردت شخصا يأخذني جانبا ويصفعني

أبدى المهاجم الإسباني روبرتو سولدادو ندمه على إضاعته فرصة مواصلة اللعب بقميص ريال مدريد، وتمنى أن يصفعه أحدا من أجل تدارك الأوضاع.

مهاجم فياريال وتوتنام السابق تحدث عن قترته مع الملكي لصحيفة "جارديان" الإنجليزية: "كنت طفلا في ريال مدريد، لم أهتم بنفسي وأكلت كثيرا وتناولت الخمر ودائما ما كنت مستعدا للخروج".

وتابع "كان هناك لاعبين مثل لويس فيجو وزين الدين زيدان وراؤول محترفين للغاية، لكنني نظرت للأخرين واتبعت أشخاص لم يكن من الأفضل اتباعهم".

وأضاف "رأيت صور لي تبرز زيادة وززني وشعرت بالخجل، إذا اهتممت بنفسي وكنت أكثر نضجا، ربما سنحت لي مزيد من الفرص، كان على شخص آخر أن يأخذني جانبا ويصفعني".

سولدادو لعب لريال مدريد في 27 مباراة سجل 4 أهداف بين 2005 و2008 وأُعير لصفوف أوساسونا ورحل من ثم لخيتافي.

وعن رحيله من صفوف الميرنيجي أضاف "التقيت العديد من الأشخاص في مدريد عند رحيلي، كانوا يعيشون حياة معينة لأنهم لم يكونوا محترفين، لأنهم لم يلعبوا لريال مدريد".

وأكمل "في النهاية عليك أن تفهم إذا أرادوا الخروج سيفعلوا لكن أنت عليك القيام بأشياء أخرى، أشكر كثيرا والديّ وزوجتي لإعادتي للطريق الصحيح".

وعن زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الحالي قال: "ابني لم يرأه يلعب، عندما شاهده كمدرب قلت له أنه كان زميلي في الفريق، وسألني إن كان جيدا".

وأتم "قلت له إذا كان جيدا؟ بإمكانك كتابة زيدان على يوتيوب".

الإسباني البالغ 34 عاما يلعب الموسم الجاري لصفوف غرناطة وسجل هدفين وصنع 3.

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