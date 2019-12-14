قائمة الإسماعيلي – عودة صادق وحمدي زكي واستبعاد وجيه عبد الحكيم

السبت، 14 ديسمبر 2019 - 00:00

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي - الجزيرة

استقر الجهاز الفني لفريق الكرة في الإسماعيلي على ضم محمد صادق ومحمد حمدي زكي لقائمة الدراويش أمام نادي مصر.

الإسماعيلي يواجه نادي مصر يوم الأحد في الثانية والنصف عصرا في الجولة الثامنة من الدوري المصري.

قائمة الإسماعيلي شهدت استبعاد وجيه عبد الحكيم وأسامة إبراهيم ومحمد عمار وإبراهيم أبو اليزيد.

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بينما عاد محمد صادق ومحمد حمدي زكي للتواجد في القائمة التي تضم 18 لاعبا.

وفيما يلي قائمة الإسماعيلي بالكامل:

حراسة المرمى: محمد فوزي - محمد مجدي.

الدفاع: محمود البدري – باهر المحمدي - محمد مجدي الجمل - محمد هاشم .

الوسط: محمود عبد العاطي "دونجا" - عماد حمدي - محمد بيومى - محمد مخلوف - همام طارق - بيكيتي سيلفا - عبد الرحمن مجدي - محمد صادق - أحمد مدبولي .

الهجوم: شيلونجو - محمد حمدي زكي - محمد الشامي.

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