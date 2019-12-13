أنهى مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري تعاقده مع المحترف الأمريكي مايكل ديكسون بالتراضي.

الاتحاد السكندري تعاقد خلال شهر يوليو الماضي مع صاحب الـ 29 عاما ديكسون، ألا أنه أفسخ عقده بالتراضي مع الفريق.

وكشف أحمد عبد المجيد عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على فريق السلة أسباب فسخ العقد بالتراضي، قائلا: "اللاعب تعرض لمشاكل أسرية كبيرة دفعته للمطالبة بفسخ عقده".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "مطلوب من اللاعب البقاء في اليونان لمدة 3 أشهر من أجل حل تلك الأزمات، وبالتالي جاء قرار فسخ العقد بالتراضي".

وتابع "ديكسون تنازل عن كافة مستحقاته المتأخرة إلى جانب دفعه 15 ألف دولار".

وأتم "الجهاز الفني بقيادة أحمد مرعي يسعى حاليا للتعاقد مع بديل كفء قبل انطلاق دوري السوبر".

وعلم FilGoal.com بوجود رغبة لدى نادي الاتحاد السكندري في التعاقد الأمريكي مارفيل هاريس لاعب نادي الرياضي بيروت اللبناني.

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