تقرير: صفقة تبادلية بين باريس ويوفنتوس في يناير

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 - 23:31

كتب : FilGoal

إيمري تشان - يوفنتوس

يناقش يوفنتوس الإيطالي صفقة تبادلية مع باريس سان جيرمان الفرنسي، بين الألماني إيمري تشان والأرجنتيني لياندرو باريديس.

لياندرو باريديس

النادي : باريس سان جيرمان

إيمري تشان

النادي : يوفنتوس

باريس سان جيرمان
يوفنتوس

يوفنتوس يعاني في خط الوسط بسبب تعدد إصابات سامي خضيرة وآرون رامسي وبلايز ماتويدي، في ظل قلة مشاركات إيمري تشان تحت قيادة ماوريسيو ساري.

ولا يتناسب لاعب الوسط الألماني مع خطط ساري، لذلك استبُعد من قائمة البيانكونيري في دوري الأبطال.

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وشارك لاعب ليفربول السابق البالغ 25 عاما في 7 مباريات فقط بعدد دقائق 272 منذ بداية الموسم في الدوري الإيطالي.

ووفقا لصحيفة "توتو سبورت" الإيطالية فأن ساري يفضل لاعب مثل باريدس يخدم أفكاره الفنية في أرض الملعب.

ويتواصل فابيو باراتشي المدير الرياضي ليوفنتوس مع ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان لعقد صفقة تبادلية في يناير المقبل.

وتهتم أندية فيورنتينا وبروسيا دورتموند بخدمات تشان، لكن الصحيفة الإيطالية أضافت أن خيار اللعب لباريس سان جيرمان سيظل الأفضل له.

وما قد يُعيق الصفقة هو انضمام باريديس في يناير الماضي لصفوف باريس سان جيرمان من زينيت الروسي لكنه يعاني أيضا من قلة المشاركات تحت قيادة الألماني توماس توخيل.

لاعب وسط روما السابق البالغ 25 عاما شارك في 12 مباراة فقط الموسم الجاري.

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