كرة سلة – سيدات سبورتنج يسقطن في نصف نهائي لبطولة الأندية الإفريقية
الجمعة، 13 ديسمبر 2019 - 19:42
كتب : محمد سمير
خسرت سيدات سبورتنج من فيروفيارو الموزمبيقي 86-70 في نصف النهائي بطولة الأندية الإفريقية لكرة السلة.
وتنظر سيدات سبورتنج الخاسر من مواجهة المباراة الثانية لنصف نهائي المسابقة بين الأهلي المصري وإنتر كلوب الأنجولي.
وتقام مباراة تحديد المركز الثالث في تمام الساعة الرابعة بالصالة المغطاة لاستاد القاهرة.
وتأهلت سيدات فيروفيارو إلى النهائي للمرة الرابعة على التوالي ويحملن لقب النسخة الماضية.
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