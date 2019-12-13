اعتزال إيزيكييل لافيتزي

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 - 18:02

كتب : FilGoal

لافيتزي

أعلن الأرجنتيني إزيكييل لافيتزي مهاجم نابولي وباريس سان جيرمان السابق اعتزاله كرة القدم عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام".

المهاجم الأرجنتيني البالغ 34 عاما انتهى تعاقده مع هيبي تشينا فورتين الصيني بنهاية المسابقة المحلية وفضّل الاعتزال.

لافيتزي قال عبر حسابه الشخصي: "مرت سنوات رائعة على تلك القصة، سنوات مررت بها بالتعلم ولحظات فريدة والعديد من الذكريات التي تبقى في قلبي دائما".

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وتابع "أنا دائما ممتن لمن وقف بجانبي في مشواري، في لحظات السعادة أقول وادعا لأكثر جزء ممتع في حياتي، أنا سعيد للغاية".

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Fueron años increíbles de esta historia. Años marcados por aprendizajes, momentos únicos e infinidad de recuerdos que serán eternos en mi corazón.⁣⁣ Por siempre agradecido a todos los que me acompañaron en este camino.⁣ Con mucha emoción, me despido de la etapa más linda que me dio la vida.⁣⁣ Fui muy feliz! Un abrazo⁣⁣ ⁣⁣ They were amazing years of this story.⁣⁣ Years marked by learning, unique moments and lots of memories that will stay in my heart for good.⁣⁣ I am forever grateful for those who have stayed by my side throughout this journey. ⁣⁣ With lots of joy, I say goodbye to the most amazing phase life has given me. ⁣⁣ I’ve been extremely happy!

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وارتدى الأرجنتيني قمصان أندية إستوديانتيس وسان لورينزو في الأرجنتين ونابولي لمدة 5 مواسم وباريس سان جيرمان بين 2012 حتى 2016 ومن ثم الانتقال للصين.

وتوج الأرجنتيني بـ 11 بطولة فرنسية محلية مع باريس وفاز بلقب كأس إيطاليا مع نابولي 2011-12.

وفي تجربته الأخيرة سجل 35 هدفا وصنع 32 في 75 مباراة بالدوري والكأس الصيني.

وعلى المستوى الدولي شارك في 51 مباراة دولية مع منتخب الأرجنتين وسجل 9 أهداف مشاركا في كوبا 2011 و2015 و2016، وكأس العالم 2014 والتي حل فيها منتخب الأرجنتين وصيفا لألمانيا.

وجاء التتويج الوحيد له مع منتخب الأرجنتين بالفوز بالميدالية الذهبية لأولمبياد بكين 2008 والتي تجاور فيها مع ليونيل ميسي وسيرخيو أجويرو وأنخيل دي ماريا وفيرناندو جاجو وخوان ريكيلمي.

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