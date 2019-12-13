قال حمد إبراهيم المدرب العام لنادي المصري البورسعيدي إن الجهاز الفني لن يردد أي أعذار لتبرير الخسارة ضد المقاولون العرب ورفض تماما تحميل الخسارة للاعب بعينه مشيرا إلى أن الخسارة مسؤولية الجميع. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح حمد قائلا: "لن نردد الأعذار على هزيمتنا ضد المقاولون العرب، هذا ليس أسلوبنا، هناك أسباب فنية وأخرى أدت لخسارتنا، سنعمل على تصحيح الأخطاء والتعويض في المواجهات المقبلة".

وأضاف "اللعب على ملعب واحد ليس ميزة كما يعتقد البعض، جميع الفرق تواجهنا بأسلوب دفاعي بحت، رغم ذلك نصل للمرمى وأهدرنا العديد من الفرص".

وواصل "المقاولون يلعب محليا، لكن المصري يقطع مئات الأميال داخل مصر وخارجها لخوض مبارياته محليا وإفريقيا، بجانب جدول مباريات مضغوط يسبب إجهادا ذهنيا وبدنيا للاعبين".

وأكمل "كل مباراة ولها ظروفها ونواجه قبل كل مباراة أسباب تدفعنا لتعديل طريقة اللعب وأداء الفريق ونتيجة الإجهاد يتعرض اللاعبون للإصابة، قبل مباراة المقاولون لم يشارك أحمد ياسر لتعرضه لنزلة برد شديدة وأصيب بهاء مجدي في العضلة الضامة، ومن قبله هناك إصابات أخرى تحرمنا من اللاعبين بالإضافة لإصابة عماد فتحي بقطع في الرباط الصليبي".

واستطرد "بعض اللاعبين لم يظهروا بمستواهم ضد المقاولون لكننا لن نحمل لاعبا بعينه مسؤولية الخسارة، خسرنا جميعا ونتحمل سويا المسؤولية، الانتقادات التي توجه لأي لاعب صغير لا ترضينا ونتعامل نفسيا مع اللاعبين الصاعدين لثبات المستوى".

وتابع "لابد وأن نحافظ على شباب المصري ونساعدهم حتى يصبحوا أعمدة الفريق الأساسية في المستقبل".

وأتم "ما حدث من حكم مباراة الخميس شيء مستفز، ضربتان جزاء لم يتم احتسابهما، وما أذهلنا في كرة مفتاح طقطق الحكم المساعد أعطى قرار ركلة الجزاء وتوجه لمنطقة الجزاء ولكن حكم المباراة أعطى إنذارا للاعب".

وخسر المصري بنتيجة 1-0 من المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز يوم الخميس.

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