قال حمد إبراهيم المدرب العام لنادي المصري البورسعيدي إن فريقه لم يصله أي عروض رسمية من أجل كريم العراقي، مشيرا إلى أنه سيتم دراسة الأمر حال وصول أي عرض. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

كريم العراقي النادي : المصري المصري

وصرح حمد قائلا: "سنحدد موقفنا بعد وصول أي عرض رسمي للنادي المصري وعرضه على الجهاز الفني بعد ذلك سندرس الأمر مع الإدارة وحاليا لا يوجد أي شيء".

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن الزمالك يرغب في ضم ظهير المصري خلال السوق الشتوية المقبلة.

في حين أن FilGoal.com من مصدر في الزمالك أن النادي يضع أولويته في سوق الانتقالات الشتوية بضم لاعب يمكن قيده في القائمة الإفريقية.

وبالتالي لا يعد العراقي عنصرا حيويا أو أولوية في الوقت الحالي نظرا لصعوبة قيده إفريقيا حاليا، لكن من الممكن أن يفكر النادي في ضمه بنهاية الموسم.

العراقي لم يجدد تعاقده حتى الآن مع النادي المصري والذي يمتد لعامين حاليا، نظرا لاعتراض وكيله على الراتب الذي عرضه المصري، وتوقفت المفاوضات حاليا بسبب تلاحم المباريات للفريق محليا وإفريقيا.

صاحب الـ22 عاما شارك في 11 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها هدفين وصنع اثنين آخرين.

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