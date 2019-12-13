خاص عبد الحفيظ لـ في الجول: هذا موعد مشاركة كهربا في المران.. ولم نحدد رقم قميصه

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 - 15:49

كتب : أحمد الخولي

كهربا - مصر - كينيا

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي عن مشاركة محمود عبد المنعم "كهربا" في مران الفريق بداية من غد السبت.

محمود كهربا

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال عبد الحفيظ لـFilGoal.com: "تم وضع برنامج تأهيلي خاص لكهربا إذ أنه سيتدرب لخمسة أو ستة أيام بشكل منفرد وبعد ذلك سيشارك في المران الجماعي".

وعن رقم قميص كهربا قال: "لم يتم تحديده بعد".

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أما عن الصفقة قال مدير الكرة في الأهلي: "نتمنى أن تظل تلك الصفقة منورة دائما وأبدا".

وأعلن الأهلي اليوم الجمعة ضمه لكهربا في صفقة انتقال حر قادما من ديسبورتيفو أفيش بعقد يمتد لأربع سنوات ونصف.

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