خاص عبد الحفيظ لـ في الجول: هذا موعد مشاركة كهربا في المران.. ولم نحدد رقم قميصه
الجمعة، 13 ديسمبر 2019 - 15:49
كتب : أحمد الخولي
كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي عن مشاركة محمود عبد المنعم "كهربا" في مران الفريق بداية من غد السبت.
محمود كهربا
النادي : الأهلي
وقال عبد الحفيظ لـFilGoal.com: "تم وضع برنامج تأهيلي خاص لكهربا إذ أنه سيتدرب لخمسة أو ستة أيام بشكل منفرد وبعد ذلك سيشارك في المران الجماعي".
وعن رقم قميص كهربا قال: "لم يتم تحديده بعد".
أما عن الصفقة قال مدير الكرة في الأهلي: "نتمنى أن تظل تلك الصفقة منورة دائما وأبدا".
وأعلن الأهلي اليوم الجمعة ضمه لكهربا في صفقة انتقال حر قادما من ديسبورتيفو أفيش بعقد يمتد لأربع سنوات ونصف.
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