أتم الأهلي أولى صفقاته الشتوية بضم محمود عبد المنعم "كهربا" في صفقة انتقال حر قادما من ديسبورتيفو أفيش البرتغالي بعقد يمتد لأربع سنوات ونصف.

محمود كهربا النادي : الأهلي الأهلي

ماذا حدث في الكواليس؟ وكيف بدأت المفاوضات؟ وهل صحيح أن الأهلي حرض كهربا على الرحيل من الزمالك والانتقال إلى أفيش؟ وهل سيقيد في القائمة الإفريقية؟

كل ذلك أجاب عنه أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات في الأهلي في حواره لـFilGoal.com.

** متى بدأت المفاوضات؟

المفاوضات بدأت قبل 10 أيام بعد اجتماع ضم الجهاز الفني بقيادة ريني فايلر ولجنة التخطيط، إذ أن فايلر طلب التعاقد مع كهربا بعد علمه بفسخ تعاقده مع أفيش.

أما ما قيل عن وجود اتصال مع كهربا منذ فترة كبيرة ليس صحيحا واجتهادات، وأؤكد مجددا الصفقة بدأت قبل 10 أيام فقط.

** حسنا هناك من يقول إن الأهلي هو من حرض كهربا على الرحيل من الزمالك؟

هذه اتهامات باطلة بالتأكيد، لم نتدخل مطلقا في علاقة اللاعب بالزمالك ولم نكن على اتصال معه من الأساس خلال تلك الفترة، هذه مجرد شائعات.

** وانتقاله إلى أفيش البرتغالي قبل قدومه للأهلي؟

لم يكن لنا دخل في أي شيء، كهربا كان صاحب قراره ولم نكن معه في أي من تلك المراحل المختلفة.

** وماذا عن النزاع القانوني بين كهربا والزمالك حاليا؟

التعاقد مع كهربا هو ملف تم دراسته قانونيا وإداريا على أعلى وأدق مستوى ونحن واثقون من أنه لن توجد أي أزمة.

** البعض قال إن فايلر لا يريد ضم كهربا والإدارة هي من أجبرته على قبول اللاعب فهل هذا حقيقي؟

هذه أيضا شائعات ليس لها أي أساس من الصحة، الأهلي معروف إنه يعطي صلاحيات كاملة للجهاز الفني في تحديد احتياجاته ولا يفرض الصفقات على المدربين وإلا كيف سيحاسبهم على النتائج بعد ذلك؟

** ما رأيك حول إطلاق البعض لقب صفقة القرن على ضم كهربا للأهلي؟

صفقة القرن ليست مسمى أو مصطلح يطلق على لاعب لمجرد نجوميته أو الجماهيرية التي يتمتع بها، صفقة القرن صفة تُلحق باللاعب الذي يحقق البطولات والألقاب والإنجازات الواحدة تلو الأخرى.

** لنعود إلى الصفقة كيف سارت المفاوضات مع كهربا؟

البداية كانت بعد اجتماع الجهاز الفني ولجنة التخطيط وتصديق الإدارة على التفاوض ومن ثم تحدثت معه ووجدت لديه رغبة كبيرة في الانضمام للأهلي لذا سارت الأمور بشكل سريع حتى تم الإعلان اليوم.

** لماذا التعاقد لأربع سنوات ونصف؟

لأن هذه هي أقصى مدة يمكن كتابتها في العقد لأن اللوائح تمنع التعاقد لأكثر من 5 سنوات وبما إنه انضم لنا منتصف الموسم لذا تم التعاقد لأربع سنوات ونصف.

** وماذا عما قيل عن وضع بند في التعاقد ينص على أن كهربا لن يفتعل الأزمات؟

غير صحيح على الإطلاق، والأهلي لا يحتاج لمثل تلك البنود، نحن لدينا نظام الكل يعرفه جيدا ولا يمكن أبدا الخروج عليه.

** هل التعاقد مع كهربا من أجل تعويض رمضان صبحي إذ أنه يقال أنه لن يستمر مع الأهلي بعد انتهاء إعارته؟

لا، التعاقد مع كهربا جاء لأن الأهلي في حاجة فنية له فقط.

** هل سيقيد كهربا إفريقيا؟

نعم الجهاز الفني يرغب في ذلك.

** أخيرا متى يشارك كهربا في المران؟

هذا قرار سيد عبد الحفيظ مدير الكرة فكهربا لاعب حر وجاهز للمشاركة في أي وقت مع الأهلي.

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