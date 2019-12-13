خاص ربيع ياسين لـ في الجول: كهربا لديه ميزة لا توجد في كثيرين.. سيفيد الأهلي جدا

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 - 14:03

كتب : حامد وجدي

الأهلي - أتليتكو مدريد

قال ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب مصر للشباب إن انضمام محمود عبد المنعم "كهربا" لصفوف الأهلي سيفيد الفريق الأحمر كثيرا.

محمود كهربا

النادي : الأهلي

الأهلي

وأعلن الأهلي اليوم الجمعة ضم كهربا رسميا في صفقة انتقال حر بعقد يمتد لأربع سنوات ونصف.

وقال ربيع ياسين الذي درب كهربا في صفوف منتخب الشباب عام 2013 في حديثه لـFilGoal.com: "الصفقة مفيدة من كل الاتجاهات بكل تأكيد".

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وأضاف "كهربا لاعب سريع جدا بالكرة، بالإضافة لتمركزه الصحيح في منطقة الجزاء وبالتالي يستطيع تسجيل الأهداف وهذا المطلوب منه".

وأكمل "كهربا عندما لا تكون الكرة في حوزته يتمركز في أفضل مكان بشكل مستمر وهذه ميزة لا تتوافر في الكثير من اللاعبين".

وعن اللعب في مركز الجناح أو المهاجم الوهمي قال ربيع ياسين: "هو يجيد اللعب في كلا المركزين والفيصل في أي مركز سيشغله مع الأهلي هو كيف سيؤدي في كليهما".

وأتم ربيع ياسين حديثه "الأهلي أيضا لو قرر مستقبلا تسويق كهربا سيستفيد كثيرا فهو مازال صغير في السن إذ يبلغ من العمر 25 عاما".

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