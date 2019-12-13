فيلايني: أتمنى لـ مورينيو الأفضل.. لكنني بخير في الصين

قال مروان فيلايني لاعب شاندونج ليونينج الصيني إنه لا يرغب في العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز واللعب لتوتنام على خلفية تقارير عودته للعب تحت إمرة جوزيه مورينيو. وذلك في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس".

وصرح فيلايني قائلا: "جوزيه شخص مميز للغاية بالنسبة لي".

وواصل "نراسل بعضنا البعض ونتصل ببعضنا من وقت لآخر".

وأكمل "تولى تدريب توتنام ويقوم بعمل جيد للغاية".

وأتم "أتمنى له الأفضل، لكنني جيد وبخير حيثما أتواجد حاليا".

فيلايني لعب تحت إمرة مورينيو في فترته التدريبية مع مانشستر يونايتد وكان من أبرز نجوم الفريق تحت قيادته، صاحب الـ32 عاما كان عنصرا حيويا في فترة موسمين ونصف الموسم قبل رحيله في فبراير 2019 إلى الصين بمبلغ 7.2 مليون يورو.

ويمتد عقد الدولي البلجيكي مع فريقه الصيني حتى ديسمبر 2021 مع إمكانية التمديد لعام إضافي.

ولعب فيلايني تحت إمرة مورينيو في 89 مباراة في كل المسابقات سجل خلالها 11 هدفا وصنع 5 آخرين.

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