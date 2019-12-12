كشف مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي سبب تأخير إعلان التعاقد بشكل رسمي مع محمود عبد المنعم "كهربا" حتى اللحظة.

FilGoal.com كشف في وقت سابق إتمام الاتفاق بشكل كامل بين كهربا والأهلي على انضمامه للقلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. (طالع التفاصيل)

لكن على الرغم من إتمام الاتفاق بين الطرفين، إلا أن الأهلي فضل التأني قليلا قبل إعلان التعاقد بشكل رسمي، فلماذا؟

أجاب مصدر مسؤول فضل عدم ذكر اسمه قائلا: "الأهلي طلب مستندات محددة من جانب نادي أفيش البرتغالي بخصوص كهربا".

وأوضح في تصريحاته مع FilGoal.com "المستندات خاصة بتفاصيل عقد كهربا مع أفيش، والتأكد من عدم أحقية النادي البرتغالي في الحصول على أي أموال قد يطلبها بعد ذلك من الأهلي".

وأضاف "كذلك التأكد من حصول كهربا على كافة مستحقاته وعدم وجود أي أزمة بينه والنادي البرتغالي".

وأشار "الأهلي بالفعل حصل على مستندات من البرتغال ولكنه ينتظر الحصول على كافة الأوراق قبل الإعلان الرسمي".

وأتم "تلك الأمور لن تعيق إتمام الصفقة ولكنها فقط تؤخر الإعلان الرسمي الذي سيكون عقب الحصول على كافة الأوراق".

كهربا رحل عن الزمالك دون رغبة النادي الأبيض قبل نهاية الموسم الماضي، بحجة نهاية عقده مع النادي الأبيض الذي يقول مسؤولوه إن العقد لايزال ساريا.

وانضم صاحب الـ25 عاما إلى أفيش في سوق الانتقالات الصيفية الماضية وشارك مع الفريق في 5 مباريات وسجل هدفا وحيدا.

في وقت سابق، علم FilGoal.com بتعهد النادي الأحمر أولا بدفع الشرط الجزائي في عقد كهربا مع ديسبورتيفو أفيش وقيمته 400 ألف يورو كان اللاعب الدولي سددها مسبقا من أجل إنهاء العلاقة مع النادي البرتغالي .

ووافق كهربا على النزول بقيمة التعاقد الخاص به ليكون متوافقا مع لاعبي الفئة الأولي في الأهلي وتحديدا أخر مبلغ تم دفعه لصفقة حديثة وهي صفقة انضمام حسين الشحات.

وكان رينيه فايلر المدير الفني للأهلي أعطى الضوء الأخضر خلال الأيام الماضية لإتمام الاتفاق مع كهربا.

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