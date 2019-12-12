خاص مصدر في الأهلي يكشف لـ في الجول سبب تأخير إعلان ضم كهربا

الخميس، 12 ديسمبر 2019 - 19:30

كتب : أحمد الخولي

كهربا - سعد سمير - الزمالك - الأهلي

كشف مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي سبب تأخير إعلان التعاقد بشكل رسمي مع محمود عبد المنعم "كهربا" حتى اللحظة.

FilGoal.com كشف في وقت سابق إتمام الاتفاق بشكل كامل بين كهربا والأهلي على انضمامه للقلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. (طالع التفاصيل)

لكن على الرغم من إتمام الاتفاق بين الطرفين، إلا أن الأهلي فضل التأني قليلا قبل إعلان التعاقد بشكل رسمي، فلماذا؟

أخبار متعلقة

خبر في الجول – كهربا في طريقه لمقر الأهلي من أجل التوقيع الرسمي بالفيديو - عبد الحفيظ ردا على تعاقد الأهلي مع كهربا: "مساء الفل" خبر في الجول – الأهلي يعلن ضم كهربا خلال ساعات.. وتفاصيل الملف القانوني لتأمين موقفه رمزي: دوافع الزمالك أكبر من بيراميدز.. ولدي تحفظ على صفقة كهربا

أجاب مصدر مسؤول فضل عدم ذكر اسمه قائلا: "الأهلي طلب مستندات محددة من جانب نادي أفيش البرتغالي بخصوص كهربا".

وأوضح في تصريحاته مع FilGoal.com "المستندات خاصة بتفاصيل عقد كهربا مع أفيش، والتأكد من عدم أحقية النادي البرتغالي في الحصول على أي أموال قد يطلبها بعد ذلك من الأهلي".

وأضاف "كذلك التأكد من حصول كهربا على كافة مستحقاته وعدم وجود أي أزمة بينه والنادي البرتغالي".

وأشار "الأهلي بالفعل حصل على مستندات من البرتغال ولكنه ينتظر الحصول على كافة الأوراق قبل الإعلان الرسمي".

وأتم "تلك الأمور لن تعيق إتمام الصفقة ولكنها فقط تؤخر الإعلان الرسمي الذي سيكون عقب الحصول على كافة الأوراق".

كهربا رحل عن الزمالك دون رغبة النادي الأبيض قبل نهاية الموسم الماضي، بحجة نهاية عقده مع النادي الأبيض الذي يقول مسؤولوه إن العقد لايزال ساريا.

وانضم صاحب الـ25 عاما إلى أفيش في سوق الانتقالات الصيفية الماضية وشارك مع الفريق في 5 مباريات وسجل هدفا وحيدا.

في وقت سابق، علم FilGoal.com بتعهد النادي الأحمر أولا بدفع الشرط الجزائي في عقد كهربا مع ديسبورتيفو أفيش وقيمته 400 ألف يورو كان اللاعب الدولي سددها مسبقا من أجل إنهاء العلاقة مع النادي البرتغالي .

ووافق كهربا على النزول بقيمة التعاقد الخاص به ليكون متوافقا مع لاعبي الفئة الأولي في الأهلي وتحديدا أخر مبلغ تم دفعه لصفقة حديثة وهي صفقة انضمام حسين الشحات.

وكان رينيه فايلر المدير الفني للأهلي أعطى الضوء الأخضر خلال الأيام الماضية لإتمام الاتفاق مع كهربا.

طالع أيضا

عودة علي معلول لتدريبات الأهلي

ملامح انتصار ريال مدريد ضد كلوب بروج

طنطا يوقف انتصارات الاتحاد في الدوري

سالزبورج يعلن: ليفربول يفاوضنا من أجل ضم مينامينو

في الدوري كهربا الأهلي أفيش الزمالك

نرشح لكم

أخر الأخبار

بيراميدز: الأداء مع ديسابر لا يليق بفريق ينافس على الدوري 10 دقيقة | الدوري المصري
كارتيرون: الفوز على بيراميدز يمنحنا الحماس.. ومصطفى محمد يملك الكثير 11 دقيقة | الدوري المصري
بالفيديو - أرسنال في الصدارة بعودة متأخرة.. ولاتسيو يودع الدوري الأوروبي 17 دقيقة | أوروبا
مصطفى محمد: الانتقادات؟ ردي دائما في الملعب.. وتفاصيل حديث مثير مع كارتيرون 19 دقيقة | الدوري المصري
عواد: كلنا شعرنا بالاستياء مما تعرض له مصطفى محمد 23 دقيقة | الدوري المصري
رغم الانتصار.. مدرب الزمالك: تغيير بيراميدز لأسلوبه فاجئنا 26 دقيقة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 صور أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح بعد هدفه الرائع في دوري الأبطال 2 مصدر في الأهلي يوضح لـ في الجول حقيقة المفاوضات مع "الرباعي الخارق" 3 المتأهلون لدور الـ16 من دوري الأبطال وموعد القرعة.. حدث تاريخي لأول مرة 4 خبر في الجول – رتوش أخيرة تفصل كهربا عن الانضمام لـ الأهلي

قد ينال إعجابك