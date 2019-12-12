3 مباريات سوبر كلاسيكو لتحديد البطل.. ناسيونال وبينارول يتصارعان على لقب الدوري الأوروجوياني

حافظ ناسيونال على فرصته في التتويج بلقب الدوري الأوروجوياني 2019 بعدما تفوق على بنيارول بهدفين دون رد في المباراة الفاصلة لمرحلة كلاوسورا.

ومن أجل الفوز بلقب الموسم الجاري، قد نشهد خلال أسبوعين 3 مباريات سوبر كلاسيكو بين قطبي أوروجواي.

لكن أولا قبل كل هذا، لنتعرف على كيفية الفوز بلقب الدوري ونظام المسابقة، والتي تنقسم بطبيعة الحال لمرحلتي أبرتورا وكلاوسورا كأغلب دوريات أمريكا الجنوبية.

المسابقة مكونة من 16 فريقا، مرحلة أبرتورا (أي الافتتاحية بالإسبانية) يخوض خلالها الفريق 15 مباراة أي دوري من دور واحد ونفس الأمر ينطبق على مرحلة كلاوسورا (الختامية بالإسبانية).

في أوروجواي هناك مسابقة منتصف الموسم، إذ يتم تقسيم الـ 16 فريقا على مجموعتين كل مجموعة تضم 8 فرق تخوض 7 مباريات وبطل كل مجموعة يلتقي في المباراة النهائية لتحديد بطل تلك المرحلة.

إذا كيف ما أهمية تلك البطولة وكيف يتم تحديد حامل لقب الدوري؟

كل فريق يخوض 37 مباراة وفقا لما سبق في العام، 30 مباراة لمرحلتي أبرتورا وكلاوسورا و7 في مرحلة منتصف الموسم.

يتم جمع نقاط الـ 3 مسابقات سويا، ومن خلاله يتم تحديد جدول الموسم بشكل عام، إذ يتأهل أول 4 أندية إلى كوبا ليبرتادوريس ومن الخامس للثامن لبطولة كوبا سود أمريكانا.

من أجل تحديد بطل الدوري، يلتقي في مباراة نصف النهائي كل من بطلي المرحلتين، وهم بنيارول لأبرتورا وناسيونال لكلاوسورا.

الفائز من المباراة يلتقي مع الفريق الأكثر حصدا للنقاط في الموسم وهو ناسيونال، لذلك إذا فاز بنيارول يلتقي مع ناسيونال في النهائي بنظام الذهاب والعودة.

لذلك في موسم 2019، إذا فاز ناسيونال بمباراة نصف النهائي يُتوج مباشرة باللقب كونه ضمّن مقعدا في النهائي، وإذا فاز بنيارول ننتظر مباراتي للنهائي لتحديد الفائز باللقب.

ويمتلك بنيارول 50 لقبا للدوري مقابل 46 لناسيونال، فيما يحمل بنيارول لقب النسختين الأخيرتين.

ولا تقام مسابقة الكأس في أوروجواي لذلك فأن الفائز بمسابقة منتصف الموسم يلتقي مع حامل لقب الدوري للمنافسة على لقب السوبر.

وينتظر فريق ليفربول الأوروجوياني الفائز بلقب منتصف الموسم على حساب ريفر بليت، معرفة هوية منافسة في السوبر بعد المواجهات المنتظرة.

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