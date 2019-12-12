3 مباريات سوبر كلاسيكو لتحديد البطل.. ناسيونال وبينارول يتصارعان على لقب الدوري الأوروجوياني

الخميس، 12 ديسمبر 2019 - 18:12

كتب : إسلام سعيد

ناسيونال - بنيارول - سوبر كلاسيكو أوروجواي

حافظ ناسيونال على فرصته في التتويج بلقب الدوري الأوروجوياني 2019 بعدما تفوق على بنيارول بهدفين دون رد في المباراة الفاصلة لمرحلة كلاوسورا.

ومن أجل الفوز بلقب الموسم الجاري، قد نشهد خلال أسبوعين 3 مباريات سوبر كلاسيكو بين قطبي أوروجواي.

لكن أولا قبل كل هذا، لنتعرف على كيفية الفوز بلقب الدوري ونظام المسابقة، والتي تنقسم بطبيعة الحال لمرحلتي أبرتورا وكلاوسورا كأغلب دوريات أمريكا الجنوبية.

أخبار متعلقة

بالفيديو – ميسي يخطف تعادلا قاتلا للأرجنتين مع أوروجواي 31 عاما من التاريخ.. تاباريز يُكمل 200 مباراة على دكة أوروجواي التشكيل – صدام الأهداف الغزيرة بين أوروجواي وبيرو.. سواريز وكافاني يتحديان جيريرو بالفيديو - 3 رايات وسواريز يصنعون المفاجأة.. بيرو تطيح بـ أوروجواي من كوبا أمريكا

المسابقة مكونة من 16 فريقا، مرحلة أبرتورا (أي الافتتاحية بالإسبانية) يخوض خلالها الفريق 15 مباراة أي دوري من دور واحد ونفس الأمر ينطبق على مرحلة كلاوسورا (الختامية بالإسبانية).

في أوروجواي هناك مسابقة منتصف الموسم، إذ يتم تقسيم الـ 16 فريقا على مجموعتين كل مجموعة تضم 8 فرق تخوض 7 مباريات وبطل كل مجموعة يلتقي في المباراة النهائية لتحديد بطل تلك المرحلة.

إذا كيف ما أهمية تلك البطولة وكيف يتم تحديد حامل لقب الدوري؟

كل فريق يخوض 37 مباراة وفقا لما سبق في العام، 30 مباراة لمرحلتي أبرتورا وكلاوسورا و7 في مرحلة منتصف الموسم.

يتم جمع نقاط الـ 3 مسابقات سويا، ومن خلاله يتم تحديد جدول الموسم بشكل عام، إذ يتأهل أول 4 أندية إلى كوبا ليبرتادوريس ومن الخامس للثامن لبطولة كوبا سود أمريكانا.

من أجل تحديد بطل الدوري، يلتقي في مباراة نصف النهائي كل من بطلي المرحلتين، وهم بنيارول لأبرتورا وناسيونال لكلاوسورا.

الفائز من المباراة يلتقي مع الفريق الأكثر حصدا للنقاط في الموسم وهو ناسيونال، لذلك إذا فاز بنيارول يلتقي مع ناسيونال في النهائي بنظام الذهاب والعودة.

لذلك في موسم 2019، إذا فاز ناسيونال بمباراة نصف النهائي يُتوج مباشرة باللقب كونه ضمّن مقعدا في النهائي، وإذا فاز بنيارول ننتظر مباراتي للنهائي لتحديد الفائز باللقب.

ويمتلك بنيارول 50 لقبا للدوري مقابل 46 لناسيونال، فيما يحمل بنيارول لقب النسختين الأخيرتين.

ولا تقام مسابقة الكأس في أوروجواي لذلك فأن الفائز بمسابقة منتصف الموسم يلتقي مع حامل لقب الدوري للمنافسة على لقب السوبر.

وينتظر فريق ليفربول الأوروجوياني الفائز بلقب منتصف الموسم على حساب ريفر بليت، معرفة هوية منافسة في السوبر بعد المواجهات المنتظرة.

اقرأ أيضا:

الأهلي في طريقه للإعلان الرسمي عن ضم كهربا

عودة علي معلول لتدريبات الأهلي

ملامح انتصار ريال مدريد ضد كلوب بروج

طنطا يوقف انتصارات الاتحاد في الدوري

لايبزج يعلن: ليفربول يفاوضنا من أجل ضم مينامينو

سوبر كلاسيكو أوروجواي

نرشح لكم

أخر الأخبار

كرة سلة – سيدات سبورتنج يسقطن في نصف نهائي لبطولة الأندية الإفريقية 5 دقيقة | رياضات أخرى
مؤتمر لامبارد: نريد أن نثبت للناس خطأهم.. ونعاني هجوميا 17 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كلوب عن مشاكله الدفاعية: علينا أن نكون مبدعين 35 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كهربا: الفوز الحقيقي هو العودة لـ بيتي الأهلي 53 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر جوارديولا: الرحيل؟ ليس صحيحا.. وأرتيتا مستعد للتدريب ساعة | الدوري الإنجليزي
تقرير: لاسارتي مرشح للتدريب في الدوري الأوروجوياني ساعة | مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 صور أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح بعد هدفه الرائع في دوري الأبطال 2 مصدر في الأهلي يوضح لـ في الجول حقيقة المفاوضات مع "الرباعي الخارق" 3 المتأهلون لدور الـ16 من دوري الأبطال وموعد القرعة.. حدث تاريخي لأول مرة 4 خبر في الجول – رتوش أخيرة تفصل كهربا عن الانضمام لـ الأهلي

قد ينال إعجابك