أفضل انطلاقة لـ كارتيرون وعقدة ديسابر في أبرز أرقام فوز الزمالك على بيراميدز

ألحق الزمالك أول هزيمة ببيراميدز في الموسم الجاري من الدوري بعدما تفوق عليه بهدفين دون رد في استاد القاهرة اليوم الخميس في سابع جولات الدوري.

انتصار كان هو الأول لباتريس كارتيرون المدير الفني الجديد للزمالك في أول لقاء يخوضه في الدوري مع الفريق الأبيض.

ويستعرض FilGoal.com أبرز أرقام المباراة.

عقدة ديسابر

هذه هي المرة الثالثة التي يواجه فيها سيباستيان ديسابر المدير الفني لبيراميدز نظيره الزمالك، بواقع مرة مع الإسماعيلي ومرتين مع فريقه الحالي.

والنتيجة؟

الفوز الوحيد كان مع الدراويش بهدف دون رد على الزمالك.

لكن بعد ذلك التقى الزمالك في نهائي كأس مصر وفي الدوري وخسر بثلاثية دون رد، وبهدفين دون رد ولم يسجل فريقه أي هدف في شباك الفريق الأبيض حتى الآن.

اليد العليا

منذ تحويل اسمه إلى بيراميدز من الأسيوطي سبورت، التقى بيراميدز مع االزمالك أربع مرات فاز مرة واحدة فقط.

وفي الثلاث مباريات الأخرى تعادل في واحدة وخسر في مواجهتين.

فهل بدأ الزمالك في وضع يده العليا في تاريخ مواجهاته مع بيراميدز؟

أفضل انطلاقة

أصبح الزمالك هو الفريق الثالث الذي يتولى كارتيرون تدريبه في مصر، ومعه حظي المدرب الفرنسي بأفضل انطلاقة.

فقد قاد كارتيرون الزمالك في ثلاث مباريات وفاز فيهم جميعا، سواء كان ذلك في كأس مصر أو دوري أبطال إفريقيا أو الدوري.

ومع وادي دجلة فاز كارتيرون معه مرتين وخسر مرة في أول ثلاث مباريات له وكانوا جميعا في الدوري.

أما مع الأهلي ففاز في أول مباراتين وتعادل في الثالثة، وكان أول مباراتين في دوري الأبطال والثالثة ضد الإسماعيلي في الدوري.

وبشكل عام فإن هذه هي أفضل انطلاقة لكارتيرون مع أي فريق دربه خلال مسيرته بالفوز في أول ثلاث مباريات يقودها.

لكن يتساوى ذلك مع انطلاقته مع منتخب مالي حينما فاز في أول ثلاث مباريات رسمية قادها حينما تولى قيادته عام 2012.

23 هدفا

سجل مصطفى محمد هدفا هو الثاني له مع الزمالك في الموسم الجاري من الدوري.

وإجمالا أصبح ذلك الهدف هو رقم 23 في 74 مباراة خاضها مهاجم الزمالك ومنتخب مصر الأولمبي في الدوري مع كل الفرق التي مثلها مثل الداخلية وطنطا وطلائع الجيش.

وحتى الآن سجل مصطفى 24 هدفا وصنع 6 في 74 مباراة بالدوري.



































































































































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