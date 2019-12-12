متعب يوجه رسالة لـ مصطفى محمد: لا تركز مع من ينتقدك

وجه عماد متعب مهاجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق رسالة إلى مصطفى محمد مهاجم الزمالك بعد الانتقادات التي تعرض لها الأخير.

الزمالك تخطى بيراميدز بهدفين نظيفين، سجل أولهما مصطفى محمد الذي قال عن الانتقادات: ردي دائما في الملعب.

وقال متعب خلال تحليله للقاء عبر أون سبورت: "نصيحة لمصطفى محمد ورسالة لمن يتحدث كثيرا: مصطفى شاب، ونبحث عن مهاجمين في الكرة المصرية لذا عندما يظهر لاعب مثله ويتألق مع المنتخب الأولمبي والزمالك لا يصح أن نضع عليه ضغوط كبيرة. يجب إعطائه وقته".

وأضاف "مصطفى يتحرك بشكل جيد ومميز في منطقة الجزاء ويجب أن نكون في ظهره حتى نرى بعد أعوام مهاجم لمنتخب مصر. المهاجمون عملة نادرة وعندما نرى لاعب لديه الموهبة يجب أن نهدئ الضغط عليه ولا نحمله المسؤولية".

وأكمل متعب "أقول له: لا تركز مع من ينتقدك، ركز في تدريباتك وعملك داخل منطقة الجزاء، وأي كرة عرضية يجب أن تكون موجودا. مبروك على الهدف وبداية موفقة، حتى لو لم تسجل فأنت لست مطالبا بذلك".

وأتم رسالته لهداف أمم إفريقيا تحت 23 عاما "إن شاء الله الفترة المقبلة ستكون مهاجم من المهاجمين الأقوياء في منتخب مصر ونادي الزمالك".



































































































































































































مصطفى محمد سجل هدفا ولا أروع من ضربة رأس ومهد لعبة رائعة لـ أشرف بنشرقي حصل الأخير بسببها على ركلة جزاء دمرت أحلام بيراميدز.

الفارس مصطفى محمد كسر سلبية الزمالك وبيراميدز في الدقيقة 52 بضربة رأس بعد عرضية ولا أروع من حازم إمام.

وفي الدقيقة 80 سجل محمود علاء من ركلة جزاء.

وكتب الفرنسي باتريس كارتيرون انتصاره الأول في الدوري مع الزمالك، بعدما انتصر مع الفارس الأبيض في كأس مصر وفي دوري أبطال إفريقيا.

بينما استمر سقوط سيباستيان ديسابر في فخ الهزيمة أمام الزمالك، بعدما خسر نهائي الكأس بثلاثية مقابل لا شيء.

ووصل الزمالك للنقطة 13 في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد بيراميدز عند النقطة 12 في المركز الخامس.

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