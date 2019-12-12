الخلفية سبب استبدال زيزو أمام بيراميدز

استبدل الجهاز الفني للزمالك بقيادة باتريس كارتيرون أحمد سيد "زيزو" بين شوطي لقاء الفريق أمام بيراميدز.

ويلتقي الزمالك مع بيراميدز اليوم الخميس في استاد القاهرة في سابع جولات الدوري المصري.

واشتكى زيزو بين شوطي المباراة بشد من العضلة في الخلفية وبعد إجراء فحص طبي تأكد الجهاز الفني من قدرته على عدم المشاركة.

لذا قرر الجهاز الفني استبداله وإشراك محمد اوناجم.

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