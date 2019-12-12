ساري: مواجهة مورينيو في دوري الأبطال؟ ستسعدني بالتأكيد

لا يخشى ماوريتسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس مواجهة توتنام بقيادة جوزيه مورينيو، مشددا على احترامه الكبير للمدرب البرتغالي.

وتأهل الفريقان رفقة 14 فريقا لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا الذي تقام قرعته يوم الإثنين المقبل.

وقال ساري في تصريحات أبرزتها شبكة سكاي سبورتس: "لقد كنت محظوظًا بما يكفي لمقابلة مورينيو شخصيًا".

وأضاف المدرب الإيطالي "أكن له كل الاحترام، لقد وصل لمستويات لا تصدق".

وواصل "يمكنني أن أقول إنه يبدو مختلفًا تمامًا عما يظهر أمام الإعلام. عندما تتعرف عليه شخصيًا فهو شخص مختلف تمامًا".

وأتم "أنا سعيد حقاً لمقابلته، وسأكون سعيدًا لمواجهته في دوري الأبطال هذا الموسم بكل تأكيد".

video:1

طالع أيضا

عودة علي معلول لتدريبات الأهلي

ملامح انتصار ريال مدريد ضد كلوب بروج

طنطا يوقف انتصارات الاتحاد في الدوري

سالزبورج يعلن: ليفربول يفاوضنا من أجل ضم مينامينو