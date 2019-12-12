رئيس برشلونة: الكلاسيكو لن يؤجل مجددا

قال جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة إن لقاء الكلاسيكو أمام ريال مدريد لن يؤجل مجددا.

وتحدث بارتوميو لصحيفة "ماركا" الإسبانية قائلا: "الكلاسيكو لن يؤجل مجددا، المباراة ستُلعب".

وأضاف "هذه مسؤولية ملقاة على كاهل كل منا نعم نحن في لحظة صعبة ولكنها تتوافق مع كرة القدم، يجب أن يكون الكلاسيكو احتفالا بالرياضة".

ومن المقرر أن يقام الكلاسيكو في الـ18 من شهر ديسمبر الجاري.

وتم تأجيل المباراة في وقت سابق بعدما اندلعت مظاهرات في إقليم كتالونيا الراغبة في الانفصال عن إسبانيا على هامش الحكم بالحبس على تسعة من قادة الانفصال.

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