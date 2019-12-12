رئيس برشلونة: الكلاسيكو لن يؤجل مجددا

الخميس، 12 ديسمبر 2019 - 20:01

كتب : FilGoal

برشلونة - ريال مدريد

قال جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة إن لقاء الكلاسيكو أمام ريال مدريد لن يؤجل مجددا.

وتحدث بارتوميو لصحيفة "ماركا" الإسبانية قائلا: "الكلاسيكو لن يؤجل مجددا، المباراة ستُلعب".

وأضاف "هذه مسؤولية ملقاة على كاهل كل منا نعم نحن في لحظة صعبة ولكنها تتوافق مع كرة القدم، يجب أن يكون الكلاسيكو احتفالا بالرياضة".

أخبار متعلقة

بايرن يعلن تشخيص إصابة كومان مدرب شباب ليفربول: لا يوجد ما نخشاه في لقاء أستون فيلا بكأس الرابطة ثنائي سيتي وثلاثي ليفربول ورباعي ريال مدريد يتنافسون على جائزة أفضل برازيلي

ومن المقرر أن يقام الكلاسيكو في الـ18 من شهر ديسمبر الجاري.

وتم تأجيل المباراة في وقت سابق بعدما اندلعت مظاهرات في إقليم كتالونيا الراغبة في الانفصال عن إسبانيا على هامش الحكم بالحبس على تسعة من قادة الانفصال.

اقرأ أيضا:

الأهلي في طريقه للإعلان الرسمي عن ضم كهربا

عودة علي معلول لتدريبات الأهلي

ملامح انتصار ريال مدريد ضد كلوب بروج

طنطا يوقف انتصارات الاتحاد في الدوري

سالزبورج يعلن: ليفربول يفاوضنا من أجل ضم مينامينو

برشلونة ريال مدريد في الكلاسيكو

نرشح لكم

أخر الأخبار

أفضل انطلاقة لـ كارتيرون وعقدة ديسابر في أبرز أرقام فوز الزمالك على بيراميدز 3 دقيقة | تقرير في الجول
"لا أعرف أكثر من تشيلسي".. رسميا – تجديد عقد توموري حتى 2024 6 دقيقة | الدوري الإنجليزي
"أين الانتقادات لا أراها".. أسهم مصطفى محمد تغتال جسد بيراميدز وتنصر الزمالك 8 دقيقة | الدوري المصري
وكيل رودريجيز يفتح الباب أمام نابولي: قد يلحق بجاتوزو حتى بالدرجة الثانية 22 دقيقة | أوروبا
الخلفية سبب استبدال زيزو أمام بيراميدز 55 دقيقة | الدوري المصري
ساري: مواجهة مورينيو في دوري الأبطال؟ ستسعدني بالتأكيد ساعة | دوري أبطال أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 صور أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح بعد هدفه الرائع في دوري الأبطال 2 مصدر في الأهلي يوضح لـ في الجول حقيقة المفاوضات مع "الرباعي الخارق" 3 المتأهلون لدور الـ16 من دوري الأبطال وموعد القرعة.. حدث تاريخي لأول مرة 4 خبر في الجول – رتوش أخيرة تفصل كهربا عن الانضمام لـ الأهلي

قد ينال إعجابك