بايرن يعلن تشخيص إصابة كومان

الخميس، 12 ديسمبر 2019 - 19:17

كتب : FilGoal

كينجسلي كومان - بايرن ميونيخ - دوري أبطال أوروبا

أعلن بايرن ميونيخ تشخيص إصابة لاعبه كينجسلي كومان التي تعرض لها خلال لقاء الفريق أمام توتنام أمس الأربعاء.

كينجسلي كومان

النادي : بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

وأوضح بايرن عبر موقعه الرسمي اليوم الخميس أن اللاعب الفرنسي سيغيب عن ثلاث مباريات فقط للفريق البافاري أمام فيردر بريمن وفرايبورج وفولفسبورج.

ومن المقرر أن يعود كومان للتدرب مع الفريق بداية من الرابع من شهر يناير المقبل أثناء السفر إلى العاصمة القطرية الدوحة لخوض معسكر إعدادي للنصف الثاني من الموسم.

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وتوقع الكثيرون أن تكون الإصابة قوية خاصة وأن اللاعب سقط دون تدخل من أحد وأمسك بركبته.

وشارك كومان مع بايرن في 20 مباراة الموسم الجاري سجل خلالهم أربعة أهداف وصنع خمسة آخرين.

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كومان بايرن ميونيخ

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