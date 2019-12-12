مدرب شباب ليفربول: لا يوجد ما نخشاه في لقاء أستون فيلا بكأس الرابطة

الخميس، 12 ديسمبر 2019 - 19:01

كتب : FilGoal

تريزيجيه يحتفل بهدف أستون فيلا في ليفربول

يعتقد نيل كريتشلي المدير الفني لفريق شباب ليفربول أن مباراة ربع نهائي كأس رابطة المحترفين ضد أستون فيلا يوم الأربعاء، تمثل فرصة فريدة للاعبين الشباب في الريدز لإظهار قدراتهم.

ومع انشغال ليفربول بخوض منافسات كأس العالم للأندية الأسبوع المقبل، يعتمد الريدز على فريق الشباب تحت 23 عاماً لمواجهة الفيلانز.

وقال كريتشلي في تصريحات لموقع ناديه: "ليس لدينا ما نخسره أمام أستون فيلا، ولا يوجد ما نخشاه. علينا أن نتعامل مع الأمر على أنه فرصة. أعتقد أن أستون فيلا لن يريح أي من لاعبيه، كونهم أمامهم فرصة للوصول إلى نصف النهائي".

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وأضاف "أرى أنها ليست سوى فرصة رائعة لهؤلاء اللاعبين الشباب للذهاب وإثبات ما يريدون أن يكونوا عليه مستقبلاً. أتمنى في نهاية المباراة، أن تكون الآراء بشأن ما قدموه إيجابية".

وواصل "يجب أن تكون هذه لحظة شعورك بالفخر أنت وأسرتك قبل كل شيء. ربما يكون هذا أفضل من أي فوز تحققه عندما ترى شخصاً يحقق حلمه باللعب مع فريق ليفربول الأول".

وأردف "هي مجرد فرصة رائعة. لست متأكد من أنها ستتاح لنا مرة أخرى. من الواضح أن النادي حاول الوصول لما يعتقد أنه الحل الأفضل. هي مباراة كبيرة نتطلع لها جميعاً وسنخوضها بتفاؤل كبير".

أتاحت منافسات كأس الرابطة فرصاً للعديد من اللاعبين الشباب، حيث ظهر خلالها لأول مرة كل من ريان بروستر وهارفي إليوت وكيفين كيليهر وهيربي كين وسيب فان دين بيرج وكي-يانا هوفر ونيكو ويليامز.

وأكمل مدرب شباب ليفربول "كان لدينا عدد قليل من المشاركين أمام دونز وأرسنال. يجب عليك منح هؤلاء اللاعبين فرصة، وأن تعترف بفضلهم في التقدم والوصول لهذه المرحلة من البطولة".

وأتم "نحاول غرس عقلية الانتصار داخل هؤلاء اللاعبين. هي لحظات رائعة، وأن لا تريد لهم خوض مباراتين أو ثلاث فقط، بل هدفك هو وصولهم للمباراة رقم 50 وما بعدها".

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