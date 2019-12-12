إلى الصدارة بانتصار ثالث على التوالي.. المقاولون يهزم المصري

الخميس، 12 ديسمبر 2019 - 18:57

كتب : FilGoal

محمد سالم - الزمالك - المقاولون العرب

حلق المقاولون العرب إلى صدارة الدوري بعدما تغلب على منافسه المصري بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس.

وحل المقاولون ضيفا على المصري في ملعب الجيش بالسويس لملاقاته في سابع جولات الدوري.

سجل هدف المباراة الوحيد محمد سمير من ركلة جزاء في الدقيقة 78.

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وأصبح ذلك الفوز هو الثالث على التوالي لكتيبة المدرب عماد النحاس في الدوري بعد الانتصار على أسوان ثم الجونة.

أما المصري فواصل نتائجه المهتزة في الدوري خلال الموسم الجاري إذ أنه فاز في الجولة الماضية على نادي مصر لكن قبل ذلك خسر من الاتحاد السكندري ومصر المقاصة.

ووصل المقاولون للنقطة 16 ليتصدر جدول ترتيب الدوري بفارق نقطة عن ملاحقه الأهلي ولكن ذئاب الجبل خاضوا مباراتين أكثر من منافسهم.

أما المصري فتجمد رصيده عند سبع نقاط من ست مباريات خاضها خلال الموسم الجاري ليحتل المركز الـ11.

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