‎بيان رسمي – الأسيوطي يعود للدوري المصري بـ " لا فيينا أف سي"

الخميس، 12 ديسمبر 2019 - 18:54

كتب : أيمن عيد

فريق الأسيوطي

أعلن محمود الأسيوطي رئيس نادي الأسيوطي تدشين مشروع "الأسيوطي 2020" لتأسيس نادي "لا فيينا أف سي" والمشاركة في دوري القسم الرابع بالاتحاد المصري لكرة القدم.

‎ويبدأ العمل رسميا بالمشروع "يناير2020 بحضور خبراء أوروبيين لاختيار المواهب التي يتم اكتشافها تمهيداً لإعدادها وتنميتها فنيا وثقافيا"، وفقا لبيان الأسيوطي.

وأشار محمود الأسيوطي في بيانه الرسمي إلى "تدشين مشروع الأسيوطي 2020، لتأسيس نادي "لا فيينا إف سي" بفكر ومنهج أوروبي على أرض مصرية".

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ويقوم المشروع على عدد من الأسس والتي منها – وفقا للبيان-:

‎(1) تأسيس أكاديمية رياضية باستخدام أحدث الأجهزة العملية والعلمية في التدريب، وتحت إشراف خبراء أجانب.

‎(2) إعداد وإقامة قسم لتعليم اللغة الإنجليزية لمواهب النادي؛ حتى يتسنى لهم الاحتراف في الخارج.

‎(3) إنشاء أحدث مركز طبي بالنادي على غرار الأندية العالمية.

‎(4) التعاقد مع متخصصين في الطب الرياضي علي أعلى مستوى للعمل في المركز الطبي داخل منتجع السيوطي.

‎(5) عمل معايشات للمواهب في الأندية الأوروبية بعد إعدادها رياضياً وثقافياً.

‎(6) سوف يشترك نادي "لافينا اف سى" في دوري القسم الرابع بالاتحاد المصري لكرة القدم.

‎(7) تأهيل لاعبي الأسيوطي سبورت القدامى من خلال برامج تدريبيه للعمل في قطاع الناشئين.

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