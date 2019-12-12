في الدرجة الثانية - استقالة رمضان السيد من تدريب النجوم وتعيين سعد فاروق

قرر مجلس إدارة نادي النجوم قبول استقالة المدير الفني رمضان السيد من تدريب الفريق.

ويعود سعد فاروق بعد قيادته للفريق منذ خمسة مواسم ليعود مرة أخري لتدريب الفريق من أجل الصعود للدوري الممتاز.

وتعرض النجوم لهزيمة كبيرة أمام بيراميدز بستة أهداف مقابل هدف في كأس مصر بدور الـ 32.

وتعادل النجوم مع جمهورية شبين بهدف لكل فريق في الجولة السابعة ليغادر رمضان السيد تدريب الفريق.

وحقق رمضان خلال سبعة جولات انتصارين وأربع تعادلات وهزيمة وحيدة.

وسبق لسعد فاروق قيادة سيراميكا كليوباترا للصعود للمرة الأولي للدرجة الثانية عام 2016.

ورفض فاروق العديد من العروض في الفترة الأخيرة لعدم اتفاقه مع إدارات الأندية لتوفير مقومات الصعود.

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