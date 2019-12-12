رونالدو: أتمنى مواجهة ريال مدريد في نهائي دوري الأبطال

الخميس، 12 ديسمبر 2019 - 18:32

كتب : FilGoal

رونالدو

يريد البرتغالي كريستيانو رونالدو مواجهة ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا، واللعب بجوار الثنائي الأرجنتيني باولو ديبالا وجونزالو إيجوايين.

البرتغالي سجل هدفا في شباك باير ليفركوزن الألماني وهو التاسع له الموسم الجاري من صناعة ديبالا الذي ساهم في صناعة الهدف الثاني لمواطنه إيجوايين.

رونالدو قال لشبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية: "عندما ألعب بجوار ديبالا وإيجوايين، هناك تفاهم كبير وأود اللعب بجوارهم سويا".

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وتابع "نشعر بكثير من المرح في الملعب، لكن المدرب يتخذ القرارات وعلينا احترامها".

وعن تعافيه من الإصابة العضلية التي غيبّته عن المشاركة مع يوفنتوس بشكل أساسي واصل قائلا: "أنا بحالة جيدة، لم أعد أشعر بالإصابة، شعرت بالألم 4 أسابيع لكن الآن أنا في حالة جيدة".

وأكمل "الفريق يسير بشكل جيد ولعبنا بشكل رائع في الشوط الثاني، نحن على قمة المجموعة ونتطور وكذلك أيضا، الآن لدينا ثقة أكبر وآمل أن نواصل على نفس النهج".

وتصدر البيانكونيري ترتيب المجموعة على حساب أتليتكو مدريد الإسباني وتأهل كلاهما للدور ثمن النهائي.

وعمن يتمنى مواجهته في دور الـ 16 من دوري الأبطال: "ريال مدريد فريق استثنائي لكن إذ سألتني أود لقاءهم في مرحلة متأخرة، إذا أخبرتني أنني قد ألتقي بهم في النهائي، سأتمنى ذلك الآن".

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