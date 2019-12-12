النني يرد على إمكانية الرحيل من بشكتاش في يناير

رد محمد النني لاعب أرسنال المعار لبشكتاش على إمكانية ترك الفريق التركي في يناير المقبل، بعدما ربطته بعض التقارير باهتمام أكثر من فريق.

بشكتاش الذي ضم النني بداية الموسم لديه خيار لشراء لاعب خط الوسط المصري نهائيا بقيمة 15 مليون جنيه إسترليني.

وقال النني في تصريحات لمجلة فور فور تو "أركز بنسبة 100% مع بشكتاش الآن، أريد الفوز بالدوري والكأس".

وأضاف "يبدو الأمر وكأنه منزلي الآن، أنا سعيد هنا، نحن نلعب كرة قدم جيدة مع مدرب جيد للغاية".

وأوضح لاعب بازل السابق "سيصبح الفريق أقوى في كل مباراة ولدي فرصة جيدة بالفعل للنجاح مع هذا الفريق".

ولعب النني 13 مباراة مع بشكتاش هذا الموسم، ويحتل الفريق المركز الثاني في الدوري ، بفارق 3 نقاط عن المتصدر سيفاس سبور.

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