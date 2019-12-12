تشكيل بيراميدز – محمد فاروق يهاجم الزمالك.. والسعيد وإبراهيم حسن بدلاء

يقود محمد فاروق خط هجوم بيراميدز أمام الزمالك، بينما يجلس عبد الله السعيد على مقاعد البدلاء.

الزمالك يواجه بيراميدز في السابعة والنصف مساءً في الجولة السابعة من الدوري المصري.

سيباستيان ديسابر المدير الفني لـ بيراميدز اعتمد على محمد فاروق كمهاجم صريح وخلفه عمر جابر وإسلام عيسى وإيريك تراوري.

بينما يلعب محمد فتحي بجوار نبيل عماد "دونجا" في وسط الملعب.

عبد الله السعيد وجون أنتوي وعمر لعيوني وإبراهيم حسن يجلسون على مقاعد بدلاء بيراميدز، رفقة أحمد توفيق والمهدي سليمان وولفريد كانون.

واستبعد ديسابر الثنائي محمد حمدي ودودو الجباس من قائمة فريقه النهائية لمواجهة الزمالك.

وفيما يلي تشكيل بيراميدز بالكامل:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

الدفاع: رجب بكار – علي جبر – أحمد أيمن منصور – عبد الله بكري.

الوسط: عمر جابر – نبيل عماد "دونجا" – محمد فتحي – إيريك تراوري – إسلام عيسى

الهجوم: محمد فاروق.

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