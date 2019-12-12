تشكيل الزمالك - عبد الشافي أساسي أمام بيراميدز
الخميس، 12 ديسمبر 2019 - 18:20
كتب : أحمد شوقي صلاح
يقود محمد عبد الشافي الجبهة اليسرى في الزمالك أمام بيراميدز، فيما يتواجد مصطفى محمد كمهاجم وحيد.
محمد عبد الشافي
النادي : الزمالك
الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك أعلن تشكيل الفريق لمواجهة بيراميدز ضمن مباريات الأسبوع السابع في الدوري الممتاز.
وجاء تشكيل الزمالك أمام بيراميدز كالتالي:
حارس: محمد عواد.
الدفاع: محمد عبد الشافي – محمود علاء – محمد عبد الغني – حازم إمام.
الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي.
أمامهم: أشرف بنشرقي – يوسف إبراهيم "أوباما" – أحمد سيد "زيزو".
الهجوم: مصطفى محمد.
ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد أبو جبل – محمد عبد السلام – محمد حسن – إسلام جابر – مصطفى فتحي – محمد أوناجم - عمر السعيد
ويحتل الزمالك المركز الخامس في الترتيب من 5 مباريات برصيد 10 نقاط.
ويتواجد بيراميدز رابعا برصيد 12 نقطة من 6 مباريات.
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