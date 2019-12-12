تشكيل الزمالك - عبد الشافي أساسي أمام بيراميدز

الخميس، 12 ديسمبر 2019 - 18:20

كتب : أحمد شوقي صلاح

محمد عبد الشافي - الزمالك - ديكاداها

يقود محمد عبد الشافي الجبهة اليسرى في الزمالك أمام بيراميدز، فيما يتواجد مصطفى محمد كمهاجم وحيد.

الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك أعلن تشكيل الفريق لمواجهة بيراميدز ضمن مباريات الأسبوع السابع في الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الزمالك أمام بيراميدز كالتالي:

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حارس: محمد عواد.

الدفاع: محمد عبد الشافي – محمود علاء – محمد عبد الغني – حازم إمام.

الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي.

أمامهم: أشرف بنشرقي – يوسف إبراهيم "أوباما" – أحمد سيد "زيزو".

الهجوم: مصطفى محمد.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد أبو جبل – محمد عبد السلام – محمد حسن – إسلام جابر – مصطفى فتحي – محمد أوناجم - عمر السعيد

ويحتل الزمالك المركز الخامس في الترتيب من 5 مباريات برصيد 10 نقاط.

ويتواجد بيراميدز رابعا برصيد 12 نقطة من 6 مباريات.

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