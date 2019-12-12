مدافع ليفربول: لا أحد يريد مواجهتنا في دوري الأبطال

يتوقع أندي روبرتسون مدافع ليفربول أن كل الأندية المتأهلة لدور الـ16 دوري أبطال أوروبا، تريد تجنب مواجهة الريدز.

واحتل حامل اللقب صدارة المجموعة الخامسة، لينتظر منافساً من ريال مدريد وأتلتيكو مدريد الإسبانيين وبوروسيا دورتموند الألماني وأتالانتا الإيطال وليون الفرنسي.

وقال روبرتسون لموقع ناديه: "نحترم كل منافس نواجهه، لكننا نعلم أنه عقب ما قدمناه في آخر نسختين لا يريد أحد مواجهتنا. الأمر في أيدينا لكي نستمر في ذلك".

وأضاف "لا يمكننا الاعتماد على ذلك، وعلينا أن نستمر في إثبات لماذا لا يريد أحد أن يلعب ضدنا. نتطلع للقرعة، ونعلم أن المنافس سيكون صعباً طالما وصل لهذه المرحلة، لكننا نتطلع إلى التحدي ونريد المضي قدماً في البطولة".

وأكمل "الآن حصلنا على الاحترام الذي نستحقه. في العام الماضي والذي سبقه، كنا ممتازين في مراحل خروج المغلوب. سيطرنا على المباريات، والآن نعلم أن الجميع يريدون إلحاق الهزيمة بنا كوننا الأبطال".

وأتم المدافع الاسكتلندي "هذا ما يتعين علينا التعامل معه، ونأمل أن نتعامل بشكل جيد. أمامنا نحو 40 مباراة على مدار الموسم، وعلينا القلق بشأن مواجهة دور الـ16 عندما يحين وقتها".

ليفربول هو حامل لقب البطولة، وذلك بعدما خسر نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2017-2018.

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