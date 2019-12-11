بالفيديو – بنفيكا يصعق زينيت وينتقل للدوري الأوروبي.. وهدف قاتل يؤهل ليون لدور الـ16

انتقل بنفيكا للعب من دوري أبطال أوروبا إلى الدوري الأوروبي بعدما فاز على ضيفه زينيت سان بطرسبرج الروسي بثلاثية دون رد.

واستضاف بنفيكا منافسه زينيت في ملعب النور يوم الثلاثاء في الجولة السادسة والأخيرة من دوري أبطال أوروبا لحساب المجموعة السابعة.

سجل أهداف المباراة كل من فرانكو سيرفي وبيتزي من ركلة جزاء وساردار أزمون بالخطأ في مرماه في الدقائق 47 و58 و79.

وفي فرنسا في ملعب جروباما خطف ليون تعادلا قاتلا من منافسه لايبزيج الألماني بهدفين لكل منهما ليحجز مقعده بين كبار أوروبا في دور الـ16.

افتتح إيميل فروسبيرج أهداف المباراة من ركلة جزاء في الدقيقة التاسعة.

ومن ركلة جزاء أخرى أضاف تيمو فيرنر الهدف الثاني للفريق الألماني.

وقلص حسام عوار النتيجة لليون في الدقيقة 50.

وفي الدقيقة 82 سجل ممفيس ديباي هدفا قاتلا لينقذ فريقه من الإقصاء ويتأهل لدور الـ16.

بتلك النتائج تصدر لايبزيج المجموعة بـ11 نقطة تلاه ليون بثماني نقاط.

وحجز بنفيكا المركز الثالث بسبب فارق الأهداف عن زينيت بسبع نقاط لكل منهما لينتقل الفريق البرتغالي للدوري الأوروبي.

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