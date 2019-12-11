بالفيديو – تشيلسي ينتصر بسهولة على ليل.. ووداع حزين لأياكس ضد فالنسيا

انتصر تشيلسي بسهولة على منافسه ليل بهدفين لهدف ليتأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

واستضاف تشيلسي منافسه ليل في ختام الجولة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا لحساب المجموعة الثامنة في ملعبه ستامفورد بريدج.

سجل أهداف المباراة كل من تامي أبراهام في الدقيقة 19 وسيزار أزبليكويتا في الدقيقة 35.

وسجل لويك ريمي هدف تقليص الفارق في الدقيقة 78.

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وفي ملعب يوهان كرويف آرينا سقط أياكس أمستردام الذي تأهل لنصف نهائي الموسم الماضي أمام منافسه فالنسيا بهدف مقابل لا شيء.

سجل رودريجو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 24.

وفي الدقيقة 90 طُرد لاعب فالنسيا جابرييل باوليستا.

وبذلك تصدر فالنسيا المجموعة بـ11 نقطة بالتساوي مع تشيلسي لكن فارق المواجهات المباشرة صب في مصلحة الفريق الإسباني.

أما أياكس فتجمد رصيده عند 10 نقاط في المركز الثالث.

واحتل ليل المركز الرابع برصيد نقطة وحيدة.

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