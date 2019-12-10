مدافع ليفربول: لا أدري كيف سجل صلاح من هذه الزاوية

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2019 - 23:33

كتب : FilGoal

محمد صلاح

تعجب أندي روبرتسون مدافع ليفربول من الهدف الذي سجله زميله المصري محمد صلاح في شباك سالزبورج يوم الثلاثاء.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

صلاح أحرز هدفه رقم 200 في مسيرته الاحترافية مع الأندية والمنتخبات أمام سالزبورج في دوري أبطال أوروبا، بعدما قاد الفريق للفوز 2-0.

وقال روبرتسون في تصريحات لشبكة BT sport عقب اللقاء: "صلاح سجل هدفا رائعا للغاية بقدمه الضعيفة من الفرصة الأصعب التي اتيحت له".

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وأضاف "لا أدري كيف سجل من هذه الزاوية".

وأكمل "صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو أرهقوا مدافعي سالزبورج وحاولوا التسجيل باستمرار".

وأهدر صلاح 4 فرص حقيقية للتسجيل قبل أن يسجل هدفا رائعا حين راوغ حارس سالزبورج وسدد الكرة في المرمى بقدمه اليمنى من زاوية مستحيلة.

الهدف الذي سجله صلاح كان الثاني لليفربول في اللقاء بعد دقيقة واحدة من هدف نابي كيتا في الدقيقة 57.

ليفربول تأهل وفي جعبته 13 نقطة في الصدارة بفارق نقطة عن نابولي الثاني، أما رصيد الفريق النمساوي فتوقف عند 7 نقاط في المركز الثالث، بينما رصيد جينك نقطة وحيدة.

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