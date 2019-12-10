رئيس إنبي: لن نفرط في أسامة جلال.. وطولان طلب التعاقد مع عمار حمدي

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2019 - 23:25

كتب : بسام أبوبكر

الأهلي - بني سويف - عمار حمدي

شدد زكريا السيد رئيس إنبي على تمسك ناديه بالمدافع أسامة جلال، مؤكدا أنه لن يرحل عن صفوف الفريق البترولي.

عمار حمدي

النادي : الأهلي

أسامة جلال

النادي : إنبـي

إنبـي
الأهلي

وقال زكريا السيد لقناة القاهرة والناس: "لن نفرط في أسامة جلال في يناير المقبل كما يشير البعض، الجهاز الفني متمسك باستمراره مع الفريق".

وأضاف "على العكس تماما الفريق يحتاج للتدعيم في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة".

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وبسؤاله إذا كان الأهلي طلب من إنبي التعاقد مع أسامة جلال رد قائلا: "الأهلي استفسر بشكل شفهي عن أسامة جلال قبل بداية الموسم الحالي، ومنذ ذلك الوقت لم يتم أي تواصل بيننا وبين القلعة الحمراء".

وعن صفقات فريقه المقبلة قال "حلمي طولان المدير الفني للفريق طلب التعاقد مع عمار حمدي من الأهلي".

وأكمل "سنتواصل مع الأهلي لمعرفة إمكانية التعاقد مع عمار حمدي في فترة الانتقالات المقبلة".

وأتم تصريحاته "يتبقى لنا 3 أماكن شاغرة في قائمة الفريق ونريد ضم لاعبين مميزين يساعدون الفريق".

وحقق إنبي الفوز قبل قليل على الجونة بنتيجة 4-1 في الجولة السابعة من الدوري المصري.

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